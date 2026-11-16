مدرب إيران: مواجهة العراق ديربي حقيقي وأرنولد قادر على قيادة أسود الرافدين

وقال قلعة نويي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن المنتخب الإيراني سيدخل المواجهة بتشكيلة يغلب عليها اللاعبون الشباب، مشيراً إلى أن لاعبيه لا يخشون الضغط الجماهيري، بعد اعتيادهم خوض مباريات تحظى بحضور جماهيري كبير.
وأوضح أن القائمة الحالية تضم ثلاثة أو أربعة لاعبين من أصحاب الخبرة، يتقدمهم سردار آزمون
، فيما يشكل اللاعبون الشباب بقية عناصر المنتخب، مبيناً أن المرحلة الحالية تتطلب تجديد الدماء وتبديل الأجيال وإعداد لاعبين جدد باستمرار.
وأضاف أن لديه فلسفة واستراتيجية واضحة يطالب جميع اللاعبين بالالتزام بها وتطبيقها داخل الملعب، لافتاً إلى وجود تشابه كبير في القدرات البدنية بين اللاعبين العراقيين والإيرانيين.
وأشاد مدرب إيران
بتطور الكرة العراقية، قائلاً إن المنتخب العراقي يظهر بصورة منظمة ويسير في مسار صحيح نحو المستقبل، مؤكداً أن غراهام أرنولد
مدرب كبير ومعروف وقادر على تقديم إضافة فنية وإدارية لأسود الرافدين
.
كما أعرب عن احترامه لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود
، مشيراً إلى معرفته به منذ أن كان لاعباً، ومتابعته لدوره الحالي في قيادة الاتحاد.
من جانبه، أعرب حارس مرمى المنتخب الإيراني خيام نيازي عن سعادته بالثقة التي منحه إياها الجهاز الفني للمشاركة في البطولة، مؤكداً استفادته من التدرب إلى جانب الحارس علي رضا
بيرانفند وبقية الحراس أصحاب الخبرة، واستعداده لخدمة المنتخب متى ما احتاج إليه الجهاز الفني.