مدرب إيران: مواجهة العراق ديربي حقيقي وأرنولد قادر على قيادة أسود الرافدين

وقال قلعة نويي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن المنتخب الإيراني سيدخل المواجهة بتشكيلة يغلب عليها اللاعبون الشباب، مشيراً إلى أن لاعبيه لا يخشون الضغط الجماهيري، بعد اعتيادهم خوض مباريات تحظى بحضور جماهيري كبير.وأوضح أن القائمة الحالية تضم ثلاثة أو أربعة لاعبين من أصحاب الخبرة، يتقدمهم ، فيما يشكل اللاعبون الشباب بقية عناصر المنتخب، مبيناً أن المرحلة الحالية تتطلب تجديد الدماء وتبديل الأجيال وإعداد لاعبين جدد باستمرار.وأضاف أن لديه فلسفة واستراتيجية واضحة يطالب جميع اللاعبين بالالتزام بها وتطبيقها داخل الملعب، لافتاً إلى وجود تشابه كبير في القدرات البدنية بين اللاعبين العراقيين والإيرانيين.وأشاد مدرب بتطور الكرة العراقية، قائلاً إن المنتخب العراقي يظهر بصورة منظمة ويسير في مسار صحيح نحو المستقبل، مؤكداً أن غراهام مدرب كبير ومعروف وقادر على تقديم إضافة فنية وإدارية لأسود .كما أعرب عن احترامه لرئيس ، مشيراً إلى معرفته به منذ أن كان لاعباً، ومتابعته لدوره الحالي في قيادة الاتحاد.من جانبه، أعرب حارس مرمى المنتخب الإيراني خيام نيازي عن سعادته بالثقة التي منحه إياها الجهاز الفني للمشاركة في البطولة، مؤكداً استفادته من التدرب إلى جانب الحارس بيرانفند وبقية الحراس أصحاب الخبرة، واستعداده لخدمة المنتخب متى ما احتاج إليه الجهاز الفني.