أرنولد: الفوز هدفنا أمام إيران ولا أؤمن بالمباريات الودية

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، الذي عقده في ، إن «مواجهة منتخب بحجم تمثل لحظة مميزة للعراق»، مبيناً أن المنتخب الإيراني يمتلك قوة بدنية وفنية كبيرة، وأنه طالب لاعبيه بتقديم أداء يجعل الشعب العراقي فخوراً بهم.وأضاف أن المباريات الودية لا تقل أهمية عن الرسمية عندما يتعلق الأمر بتمثيل المنتخب، مؤكداً أنه لا يؤمن بمفهوم المباراة الودية ما دام اللاعبون يرتدون شعار ، وأن تحقيق الفوز يبقى هدفه في مواجهة الغد.وأوضح أن تأجيل منحه فرصة أكبر لتجربة لاعبين جدد والعمل على تجديد صفوف المنتخب، بعد تحقيق حلم التأهل إلى إثر غياب دام 40 عاماً، مشيراً إلى أن اجتماعه الأخير مع ركز على بناء منتخب قادر على المنافسة في 2028 والتأهل إلى مونديال 2030.ولفت أرنولد إلى أنه أشرك ستة لاعبين شباب في التشكيلة الأساسية خلال مواجهة ، فيما ستحدد الوحدة التدريبية الأخيرة إمكانية مشاركة اللاعب أحمد عايد أمام إيران.وشدد على حاجة المنتخب إلى ثلاث تشكيلات متقاربة المستوى، بما يضمن استمرار المنافسة وقدرة البديل على تعويض اللاعب الأساسي بالمستوى ذاته، موضحاً أن الإعداد النفسي والذهني يمثل عاملاً مهماً في تجهيز اللاعبين، رغم وجود بعض المشكلات الفنية التي يعمل الجهاز التدريبي على معالجتها.وبشأن المباراة السابقة أمام لبنان، أشار أرنولد إلى أن المنتخب كان قادراً على تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف، لكنه أهدر العديد من الفرص، موضحاً أن اللاعبين لم يسبق لهم اللعب معاً، ولم يخوضوا سوى خمس تدريبية قبل المباراة.وفي رده على حديث مدرب إيران بشأن أيام الراحة، استذكر أرنولد مباريات المنتخب العراقي في ، مبيناً أن العراق واجه إندونيسيا يوم السبت، ثم لعب أمام السعودية بعد ثلاثة أيام، في وقت حصل فيه المنتخب السعودي على سبعة أيام راحة.وأكد أن تفاوت أيام الراحة أصبح واقعاً في كرة القدم، وينطبق أيضاً على نظام مباريات كأس العالم، في إشارة إلى ضرورة التعامل مع مثل هذه الظروف.وكشف مدرب المنتخب العراقي أن اللاعب لن يكون متاحاً في مواجهة إيران بسبب الإصابة، مبيناً أنه يحتاج إلى أسبوع إضافي للتعافي واستعادة جاهزيته.وعن مستقبله مع ، أكد أرنولد أنه لا يشغل تفكيره ما إذا كانت مواجهة الغد الأخيرة له أم لا، مشيراً إلى أن علاقته بالمنتخب والاتحاد العراقي لكرة القدم جيدة، وأن عقده ينتهي في 28 شباط المقبل، فيما يعود قرار استمراره إلى الاتحاد.