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شقيقان سعوديان يدخلان في سباق لشراء نادي إشبيلية

رياضة

2026-11-16 | 09:57
شقيقان سعوديان يدخلان في سباق لشراء نادي إشبيلية
47 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
دخل مستثمران سعوديان وصندوق استثماري أمريكي سباق المنافسة للاستحواذ على حصة الأغلبية في نادي إشبيلية الإسباني، في صفقة يُقدر فيها إجمالي قيمة النادي بنحو 500 مليون يورو.

وتضم قائمة المهتمين بشراء حصة تصل إلى 85% من أسهم النادي، شركة "إتش دي فينتشرز" المملوكة للشقيقين السعوديين منصور وحيدر سيد، اللذين طلبا الاطلاع على البيانات المالية السرية للنادي تمهيدا لتقديم عرض رسمي.
ولدى الشقيقان منصور وحيدر سيد تجربة سابقة في الاستثمار الكروي الأوروبي، بعد قيادتهما تحالفا استثماريا مطلع 2025 للاستحواذ على حصة 45% من أسهم نادي كريستال بالاس الإنجليزي.
ووفقا لما أوردته صحيفتا "إل كونفيدنسيال" و"إيه بي سي دي إشبيلية" الإسبانيتان اليوم الاثنين، دخل المنافسة أيضا صندوق الاستثمار الخاص الأمريكي "جوجرنوت كابيتال بارتنرز" الذي يعمل اللاعب الويلزي السابق غاريث بيل مستشارا له.
وجاء ذلك عقب تعثر المفاوضات السابقة التي قادها قائد النادي الأسبق سيرخيو راموس مع صندوق "ريفرسايد" الصيف الماضي.
وتدار عملية البيع تحت إشراف مصرف "جولدمان ساكس"، بعد أن ارتفعت القيمة التقديرية للنادي 25% مدفوعة بالزخم الاستثماري في الدوري الإسباني إثر استحواذ مجموعة "بيتشوايز" الأمريكية مؤخرا على 42% من أسهم نادي فالنسيا.
وحدد كبار المساهمين في إشبيلية منتصف ديسمبر المقبل موعدا نهائيا لتلقي العروض غير الملزمة دون وضع سقف سعري محدد.
سيتم تقليص القائمة إلى 3 مرشحين نهائيين لاختيار المشتري قبل نهاية 2026، وإتمام الصفقة رسميا مطلع 2027.
وتأتي هذه المفاوضات في وقت يمر فيه نادي إشبيلية بمرحلة إعادة هيكلة اقتصادية شاملة، حيث من المقرر أن تعرض الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية في العاشر من ديسمبر المقبل خسائر بقيمة 27.4 مليون يورو عن الموسم المالي 2025-2026.
وتبلغ ديون النادي الصافية 60 مليون يورو، ويحتاج إلى زيادة رأس مال لا تقل عن 80 مليون يورو لضمان التوازن المالي.
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