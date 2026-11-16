شقيقان سعوديان يدخلان في سباق لشراء نادي إشبيلية

وتضم قائمة المهتمين بشراء حصة تصل إلى 85% من أسهم النادي، شركة "إتش دي فينتشرز" المملوكة للشقيقين السعوديين منصور وحيدر سيد، اللذين طلبا الاطلاع على البيانات المالية السرية للنادي تمهيدا لتقديم عرض رسمي.ولدى الشقيقان منصور وحيدر سيد تجربة سابقة في الاستثمار الكروي الأوروبي، بعد قيادتهما تحالفا استثماريا مطلع 2025 للاستحواذ على حصة 45% من أسهم نادي الإنجليزي.ووفقا لما أوردته صحيفتا "إل كونفيدنسيال" و"إيه بي سي دي " الإسبانيتان اليوم الاثنين، دخل المنافسة أيضا الأمريكي "جوجرنوت كابيتال بارتنرز" الذي يعمل اللاعب الويلزي السابق مستشارا له.وجاء ذلك عقب تعثر المفاوضات السابقة التي قادها قائد النادي الأسبق مع صندوق "ريفرسايد" الصيف الماضي.وتدار عملية البيع تحت إشراف مصرف "جولدمان ساكس"، بعد أن ارتفعت القيمة التقديرية للنادي 25% مدفوعة بالزخم الاستثماري في إثر استحواذ مجموعة "بيتشوايز" الأمريكية مؤخرا على 42% من أسهم نادي .وحدد كبار المساهمين في إشبيلية منتصف المقبل موعدا نهائيا لتلقي العروض غير الملزمة دون وضع سقف سعري محدد.سيتم تقليص القائمة إلى 3 مرشحين نهائيين لاختيار المشتري قبل نهاية 2026، وإتمام الصفقة رسميا مطلع 2027.وتأتي هذه المفاوضات في وقت يمر فيه بمرحلة إعادة هيكلة اقتصادية شاملة، حيث من المقرر أن تعرض الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية في العاشر من ديسمبر المقبل خسائر بقيمة 27.4 مليون يورو عن الموسم المالي 2025-2026.وتبلغ ديون النادي الصافية 60 مليون يورو، ويحتاج إلى زيادة رأس مال لا تقل عن 80 مليون يورو لضمان التوازن المالي.