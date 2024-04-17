ريال مدريد وبايرن ميونيخ يتأهلان لنصف نهائي أبطال أوروبا

تأهل ريال مدريد وبايرن ميونيخ الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي وآرسنال.





وكان الريال المبادر بالتسجيل عن طريق رودريجو في الدقيقة 12، قبل أن يعادل كيفن دي بروين النتيجة (ق 76).



واضطر الفريقان بعد انتهاء الأشواط الإضافية بالتعادل للذهاب إلى ركلات الترجيح، نظرا لانتهاء لقاء الذهاب بالتعادل أيضا (3-3)، ليفوز الريال بنتيجة (4-3). وحسمت ركلات الترجيح تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب حامل اللقب مانشستر سيتي، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراة إياب دور الـ8 بالتعادل (1-1).وكان الريال المبادر بالتسجيل عن طريق رودريجو في الدقيقة 12، قبل أن يعادل كيفن دي بروين النتيجة (ق 76).واضطر الفريقان بعد انتهاء الأشواط الإضافية بالتعادل للذهاب إلى ركلات الترجيح، نظرا لانتهاء لقاء الذهاب بالتعادل أيضا (3-3)، ليفوز الريال بنتيجة (4-3).

الى ذلك، تأهل بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على ضيفه آرسنال بهدف دون رد، مساء الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا في إياب ربع النهائي.



سجل هدف بايرن ميونخ الوحيد جوشوا كيميتش في الدقيقة (63)، ليتأهل البايرن مستفيدًا من تعادله ذهابًا بنتيجة (2-2).