باريس سان جيرمان يرصد 3 بدائل لمبابي

ورفض نجم منتخب فرنسا تمديد عقده الذي ينتهي في شهر يونيو/حزيران المقبل، وينتظر تعاقده مع ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.وانضم كيليان مبابي لنادي العاصمة الفرنسية في صيف عام 2017، وشارك معه في 307 مباريات ضمن مختلف المسابقات سجل فيها 256 هدفا وصنع 108.وهناك 3 بدلاء محتملين لمبابي في باريس سان جيرمان خلال الميركاتو المقبل.*إيهاب غودانيذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي عن دخول الموهبة المغربية إيهاب غوداني البركة حسابات الفريق الباريسي الذي يخطط للتعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة.وكان لويس كامبوس، المدير الرياضي لسان جيرمان، قام بمتابعة اللاعب الواعد في عدة مناسبات خلال المباريات التي خاضها مع فريقه بوبينيه ضمن دوري الهواة.وشارك اللاعب صاحب الـ19 عاما في 24 مباراة خلال الموسم الحالي ضمن مختلف المسابقات سجل فيها 17 هدفا.*خفيتشا كفاراتسخيليابدورها، كشفت محطة "مونت كارلو" الإذاعية الفرنسية أن الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا تم ترشيحه من قبل الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، من أجل تعويض كيليان مبابي.وتألق المهاجم صاحب الـ23 عاما في مغامرته مع نابولي، حيث شارك معه في 86 مباراة بمختلف المسابقات أسهم خلالها في 50 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.ويرتبط كفاراتسخيليا بعقد مع نادي الجنوب الإيطالي حتى عام 2027، كما تبلغ قيمته السوقية مبلغ 80 مليون يورو في بورصة الموقع المختص "ترانسفير ماركت".*مغناس أكليوشتحدثت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن وجود اهتمام من قبل نادي العاصمة الفرنسية بالموهبة الجزائرية مغناس أكليوش الذي فرض نفسه كأحد أبرز اكتشافات النسخة الحالية من الدوري الفرنسي.وشارك اللاعب صاحب الـ22 عاما في 31 مباراة مع موناكو خلال الموسم الحالي سجل فيها 8 أهداف وأهدى 4 تمريرات حاسمة.ويتواجد مغناس أكليوش محل منافسة قوية من قبل منتخبي فرنسا والجزائر، ولو أنه سيحسم في مسألة مستقبله الدولي إثر دورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024" التي سيشارك فيها مع منتخب فرنسا تحت 23 عاما.