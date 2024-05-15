قرار "حاسم" من كاساس بشأن عرض كوريا الجنوبية.. هل سيترك تدريب العراق؟

وبات المدرب الإسباني محل اهتمام الاتحاد الكوري الجنوبي ليحل محل المدرب يورغن كلينسمان، الذي أقيل من منصبه بعد نهائيات كأس آسيا في قطر 2023.هذا الاهتمام، دفع الاتحاد العراقي إلى التحرك أيضًا للاتصال بالمدرب والتأكيد على أهميته والتمسك به ليكمل مشروعه مع الاتحاد العراقي وتحقيق التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث اتصل الاتحاد بخيسوس كاساس لتجديد الدعم وليشعره بأنه مهم لديه.وبحسب winwin، فان خيسوس كاساس سيرفض أي عرض آخر يقدم إليه في الوقت الحالي، إذ يريد إكمال مهمته مع المنتخب العراقي على أتم وجه وحين ينتهي عقده سيفكر بالعروض المتوفرة وحينها سيحدد وجهته المقبلة لمرحلة ما بعد المنتخب العراقي.ومنذ توليه قيادة المنتخب العراقي، توج المدرب الإسباني خيسوس كاساس بلقب كأس الخليج "خليجي 25" في البصرة كما قاد منتخب "أسود الرافدين" لتصدر مجموعته في كأس آسيا-قطر 2023 بعدما فاز على اليابان بعد سلسلة انتصارات طويلة وكذلك على إندونيسيا وفيتنام.