مورينيو يضع شرطاً للتدريب في السعودية

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية عن نظيرتها "ديلي ميل" البريطانية، وجود اهتمام من جانب نادي القادسية - العائد حديثا لدوري المحترفين السعودي - بالتعاقد مع مورينيو لقيادته خلال منافسات الموسم الجديد.وبحسب الصحيفة البريطانية فإن مورينيو منفتح على فكرة التدريب في السعودية، لكن اشترط أن يشاهد بنفسه مشروع الفريق الذي سيتولى تدريبه، ويطلع على جميع التفاصيل، ويرى ما إذا كان يناسبه مهنيا أم لا.ولا يعد القادسية هو النادي الوحيد الذي يتطلع لجذب مورينيو إلى الدوري السعودي، حيث سبق أن سعت إدارة الشباب للتعاقد مع المدير الفني البرتغالي صاحب الـ61 عاما، لكن المفاوضات لم تعرف أي تقدم.