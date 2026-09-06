Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
شتاء في مناطق عراقية غدا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الفيفا يؤكد ترشح إنفانتينو لولاية جديدة

رياضة

2026-09-06 | 10:34
الفيفا يؤكد ترشح إنفانتينو لولاية جديدة
30 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ترشح جياني إنفانتينو لولاية جديدة لإعادة انتخابه رئيسًا، بعد أزمته الأخير المتعلقة ببيع حقوق كأس العالم.

وتوقف إنفانتينو للتحدث إلى وسائل الإعلام الخارجية، يوم أمس السبت، للمرة الأولى منذ اندلاع فضيحة بيع كأس العالم في يوليو، وذلك لدى وصوله إلى افتتاح بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في كاتوفيتشي، بولندا.
واقتصرت إجابته عن أسئلة عامة حول مهمته في تطوير كرة القدم والبطولة، متعهدًا بأنه "سيكون هناك الكثير ليقوله" لاحقًا، لكن "ليس اليوم".
وامتنع إنفانتينو عن الإجابة عن المزيد من الأسئلة قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بدقائق.
الفيفا يحسم الجدل
قال متحدث باسم الفيفا لشبكة سكاي نيوز: "أعلن رئيس الفيفا، في نيسان الماضي، ترشحه لإعادة انتخابه عام 2027. وبالطبع، لم يطرأ أي تغيير سيترشح إنفانتينو لإعادة انتخابه".
وقد انتُخب لأول مرة، العام 2016، ليحل محل سيب بلاتر الذي أُقيل من منصبه بسبب فضيحة.
وأضاف: "لم يظهر أي مرشح منافس على الرغم من سحب بعض الاتحادات دعمها لإنفانتينو، مع اقتراب الموعد النهائي لحشد دعم 5 دول أعضاء في الفيفا في تشرين الثاني المقبل".
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قد أعلن بالإجماع، في وقت سابق، أنه فقد الثقة في إنفانتينو بسبب "خرقه للأمانة" لتفاوضه سرًا على بيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.
كما باتت قيادات كرة القدم الآسيوية والأمريكية الشمالية تعارض إنفانتينو.
وتنتقل المعركة إلى المحاكم الأمريكية، حيث يدافع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن نفسه ضد ما وصفه بـ"حملة تشويه" يشنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في محاولة للحصول على وثائق متعلقة بالمخطط لاستخدامها في رفع دعوى جنائية محتملة ضد السيد إنفانتينو في سويسرا بتهمة التقليل من قيمة كأس العالم لتحقيق مكاسب مالية شخصية.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
إيفرتون يخطف التعادل من مانشستر يونايتد في الوقت القاتل
11:56 | 2026-09-06
العراق يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب بعد تغلبه على تايلاند
10:22 | 2026-09-06
لسبب صادم.. دعوى قضائية ضد محمد صلاح
07:30 | 2026-09-06
سيناريوهات تأهل "ليوث الرافدين" إلى النهائيات الآسيوية اليوم
07:11 | 2026-09-06
مواجهة حاسمة للشباب.. العراق يواجه تايلاند وعينه على بطاقة التأهل الآسيوية
03:11 | 2026-09-06
مودريتش يحسم مصيره مع كرواتيا
01:28 | 2026-09-06
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

توتر أمام بوابتي شركتي نفط البصرة وتوزيع المنتجات النفطية.. ماذا حدث؟ (شاهد)
Play
توتر أمام بوابتي شركتي نفط البصرة وتوزيع المنتجات النفطية.. ماذا حدث؟ (شاهد)
04:13 | 2026-09-06
اندلاع حريق كبير داخل معمل جنوب بغداد (فيديو)
Play
اندلاع حريق كبير داخل معمل جنوب بغداد (فيديو)
16:08 | 2026-09-05
"متى تنتهي هذه المهزلة؟"... استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود في بغداد (فيديو)
Play
"متى تنتهي هذه المهزلة؟"... استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود في بغداد (فيديو)
03:35 | 2026-09-05
حريق يندلع قرب علوة خضار الشطرة.. والدفاع المدني يتدخل
Play
حريق يندلع قرب علوة خضار الشطرة.. والدفاع المدني يتدخل
15:30 | 2026-09-04
طوابير المركبات تعود امام محطات الوقود ببغداد.. مواطنون: هل الازمة أصبحت تتكرر شهريا؟
Play
طوابير المركبات تعود امام محطات الوقود ببغداد.. مواطنون: هل الازمة أصبحت تتكرر شهريا؟
03:21 | 2026-09-04
البصرة.. نائب يكشف عن وجود كميات كبيرة من الكبريت في العراء (فيديو)
Play
البصرة.. نائب يكشف عن وجود كميات كبيرة من الكبريت في العراء (فيديو)
18:52 | 2026-09-03
جنائز رمزية للمفقودين في فيضانات نيبال.. وعائلات تقيم طقوس الوداع (فيديو)
Play
جنائز رمزية للمفقودين في فيضانات نيبال.. وعائلات تقيم طقوس الوداع (فيديو)
07:28 | 2026-09-03
بسبب "الكاز".. أصحاب المولدات يتظاهرون أمام توزيع بغداد وهذه مطالبهم (فيديو)
Play
بسبب "الكاز".. أصحاب المولدات يتظاهرون أمام توزيع بغداد وهذه مطالبهم (فيديو)
07:07 | 2026-09-03
السحر انتهى مفعولة.. الفطر السحري في قبضة القوات العراقية
Play
السحر انتهى مفعولة.. الفطر السحري في قبضة القوات العراقية
03:00 | 2026-09-03
بيان من الحشد الشعبي اثر الهجوم في كركوك
Play
بيان من الحشد الشعبي اثر الهجوم في كركوك
02:52 | 2026-09-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.