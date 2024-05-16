مدرب الزوراء يوجه رسالة: عدنا من جديد ونسعى للصدارة

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وقال حمد، أبارك للاعبين بالفوز على الطلبة، وكل الذين وقفوا خلف الفريق طوال هذه الفترة ليعود الزوراء من جديد. الحمد لله نهض الزوراء، وعاد لوضعه الطبيعي، لأن الفريق لا يليق به غير الفوز بحكم اسمه وتاريخه".من جانبه، كشف نجم فريق الزوراء، لؤي العاني، عن طريقته المفضلة للتواصل مع مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس. وقال العاني عقب فوز الزوراء على الطلبة 1-0 في دوري نجوم العراق: "الحمد لله، أسعدنا الجمهور وهذا هو الأهم".وأضاف العاني قائلاً: "نسعى إلى تقديم مستويات تليق بنا كلاعبين للزوراء، والحمد لله تحسن أدائي بفضله تعالى، وبفضل إخوتي اللاعبين". وعن حقيقة وجود تواصل بينه وبين كاساس، أكد العاني: "لم يتصل بي كاساس وتواصلي معه يكون من خلال أدائي في الملعب"، بحسب