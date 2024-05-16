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مدرب الزوراء يوجه رسالة: عدنا من جديد ونسعى للصدارة
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
أكد مدرب فريق الزوراء العراقي، عصام حمد، أنه يراقب فريقي القوة الجوية والشرطة، رغم عدم قرب مواجهتهما في دوري نجوم العراق.
وقال حمد، أبارك للاعبين بالفوز على الطلبة، وكل الذين وقفوا خلف الفريق طوال هذه الفترة ليعود الزوراء من جديد. الحمد لله نهض الزوراء، وعاد لوضعه الطبيعي، لأن الفريق لا يليق به غير الفوز بحكم اسمه وتاريخه".
وأضاف المدير الفني قائلاً: "نراقب فريقي المقدمة القوة الجوية والشرطة، ومتى ما سنحت الفرصة سنكون في الموعد للانقضاض على الصدارة".
*لاعب الزوراء: أتواصل مع كاساس من خلال أدائي في الملعب
من جانبه، كشف نجم فريق الزوراء، لؤي العاني، عن طريقته المفضلة للتواصل مع مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس. وقال العاني عقب فوز الزوراء على الطلبة 1-0 في دوري نجوم العراق: "الحمد لله، أسعدنا الجمهور وهذا هو الأهم".
وأضاف العاني قائلاً: "نسعى إلى تقديم مستويات تليق بنا كلاعبين للزوراء، والحمد لله تحسن أدائي بفضله تعالى، وبفضل إخوتي اللاعبين". وعن حقيقة وجود تواصل بينه وبين كاساس، أكد العاني: "لم يتصل بي كاساس وتواصلي معه يكون من خلال أدائي في الملعب"، بحسب winwin.
يُذكر أن الزوراء يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري نجوم العراق هذا الموسم 2023-24، برصيد 55 نقطة من 28 مباراة (15 فوزًا، 10 تعادلات، 3 هزائم)، مُتخلفًا بـ6 نقاط عن الشرطة الثاني، و7 نقاط عن القوة الجوية المتصدر.
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