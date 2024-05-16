الإتحاد الآسيوي يطلق رسمياً بطولاته الجديدة

وقد تم ذلك خلال الحفل الذي أقيم يوم الخميس عقب نهاية الاجتماع الرابع والثلاثون للجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2024، في العاصمة التايلاندية بانكوك.وشهد الحفل تقديم شعارات وعلامات ديناميكية لكل من المسابقات الأربع الجديدة: دوري أبطال آسيا للنخبة ACL Elite، دوري أبطال آسيا للسيدات AWCL ودوري أبطال آسيا 2 ACL Two، ودوري التحدي الآسيوي ACGL.وسوف تؤدي الإصلاحات الهيكلية على هذه البطولات إلى دخول حقبة جديدة لكرة القدم الآسيوية على صعيد الأندية، بحيث ستكون الشعارات والعلامات المصاحبة لمسابقات الأندية انعكاساً واضحاً لمكانتها.تمثل هذه الشعارات والعلامات مزيجاً من الثقافات والتقاليد والبراعة الكروية من جميع أنحاء القارة الشاسعة، وهي تحتفل بثراء كرة القدم الآسيوية، وتهدف إلى إلهام التميز وروح التضامن والوحدة بين اللاعبين والجماهير وكافة أطراف اللعبة الآخرين.ويتضمن كل شعار من شعارات البطولات الأربع، ألوان وتصاميم ترمز إلى شكل الكأس الخاصة بها، وتحتوي على تداخل بين الألوان لتشكل لوحة غنية ومتميزة للغاية تليق بمكانتها.تم تصميم وتطوير كل شعار وعلامة لكل بطولة بدقة لتوضيح خصوصية هذه البطولة، مع تجسيد الروح الجماعية للعصر الجديد الذي تعيشه كرة القدم على صعيد الأندية. كما أن تنوّع الألوان المصاحبة والعناصر الرسومية لكل شعار، ترمز إلى الابتكار الذي يرفع مستوى التجربة البصرية للجماهير في جميع أنحاء القارة.وجاءت الهوية الجديدة لمسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للتعبير عن الإمكانيات غير المحدودة لكرة القدم الآسيوية، وللمساهمة في ترسيخ مكانة هذه البطولات بين نخبة البطولات على الساحة العالمية الآن وفي المستقبل.وقال معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: إن التزامنا بتعزيز مشهد كرة القدم في منافسات الأندية الآسيوية، يتأكد مع إطلاق المسابقات الجديدة، والكشف اليوم عن هويتها المرئية يعتبر خطوة كبيرة أخرى نحو دخول عصر جديد.وأضاف: إن نسيج كرة القدم الآسيوية غني وفريد من نوعه، ويدعمه الملايين من المشجعين المتحمسين، ويمتلئ باحتمالات لا حصر لها ومقوّمات غير محدودة، والتي تم الإشارة لها في الشعارات والعلامات الجديدة التي ستبث حياة جديدة في هذه المسابقات.وأردف بالقول: تعزز هذه التجديدات التاريخية طموحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبما يتوافق مع إطار الرؤية والمهة، لتنظيم مسابقات على مستوى عالمي، ونحن نتطلع إلى هذه البطولات المرتقبة، والمواهب المميزة التي ستتنافس في الموسم المقبل.وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الهيكل الجديد لمسابقات الأندية الآسيوية، والتي تتضمن أربع مسابقات، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، وتم الإعلان عن أسماء هذه البطولات في شهر آب/أغسطس 2023، حيث سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتخصيص أكبر استثمار له على الإطلاق في التاريخ لصالح الأندية والاتحادات الأعضاء المشاركة، والتي سوف تستفيد من الزيادات في الجوائز المالية ومخصصات السفر.