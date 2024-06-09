مان يونايتد يتحرك نحو صفقة خلال الانتقالات الصيفية

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مان يونايتد بصدد التقدم بعرض من أجل التعاقد مع إبيريتشي إيزي، نجم الفريق اللندني.ويتضمن عقد إيزي شرطا جزائيا، تبلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب حوافز إضافية تبلغ حوالي 8 ملايين.وانضم إيزي مؤخرا لمعسكر منتخب إنجلترا، استعدادا للمشاركة في بطولة يورو 2024 بعد تألقه اللافت مع كريستال بالاس.ويحظى صاحب الـ 25 عاما باهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي، من بينها توتنهام هوتسبير.وأشارت الصحيفة إلى أن الملياردير البريطاني جيم راتكليف، أحد ملاك اليونايتد، قد وضع نجم بالاس على رأس أهدافه في الميركاتو الصيفي.وخلال 27 مباراة خاضها إيزي مع بالاس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، سجل 11 هدفا وصنع 4 أخرى.