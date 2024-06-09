مهاجم برشلونة على رادار يوفنتوس

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يرغب في ضم البرازيلي فيتور روكي، مهاجم برشلونة، على سبيل الإعارة، بداية من الموسم المقبل.وأضافت الصحيفة، أنه سيتعين على يوفنتوس تقليل هامش الرواتب في صفوفه، بداية من بيع مويس كين، كما سيخضع إريك ميليك لعملية جراحية في الغضروف المفصلي.بالإضافة إلى ذلك، فإن يوفنتوس سيكون مجبرا على بيع فيدريكو كييزا هذا الصيف، ما لم يجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة كان ينوي الإبقاء على فيتور روكي بين صفوفه في الموسم المقبل، لكن كل شيء سيعتمد على هامش الراتب الذي ستحدده رابطة الليجا.ونوهت الصحيفة كذلك، بأن بورتو وأتلتيكو مدريد، من بين الفرق المهتمة بضم المهاجم البرازيلي الشاب.