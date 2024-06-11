بطموح العلامة الكاملة.. العراق يواجه فيتنام على ملعب "جذع النخلة" اليوم

ونجح المنتخب العراقي في تحقيق الفوز الخامس له توالياً في التصفيات بتغلبه في الجولة السابقة على إندونيسيا بهدفين مقابل لا شيء، ليعزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الفريق الإندونيسي، بينما يقف فيتنام ثالثا بـ(6 نقاط)، ويتذيل الفلبين القائمة بنقطة واحدة.ويُمنّي الأسود النفس بتجديد التفوق على فيتنام بعد الفوز ذهاباً بهدف نظيف جاء بتوقيع المهاجم مهند علي قبل النهاية بثوان معدودة، من أجل إنهاء هذه المرحلة بالعلامة الكاملة، عقب ضمان التأهل مبكراً، ويدرك مدربنا الإسباني خيسوس كاساس ضرورة الحصول على النقاط الثلاث في لقاء اليوم، لما لها من مردودات معنوية للفريق قبل دخول المرحلة الحاسمة من التصفيات، إضافة إلى أهميتها في التصنيف الدولي، لا سيما أنَّ الفوز سيرتقي بمنتخبنا نحو المستوى الثاني في قرعة الدور الحاسم، بشرط خسارة الأخضر السعودي بمواجهة نشامى الأردن.وعلى الجانب الآخر لا بديل أمام فيتنام سوى الفوز في المباراة، وانتظار تعثر منافسه المباشر إندونيسيا الذي سيواجه الفلبين، بغية خطف الوصافة والانتقال إلى المرحلة المقبلة من التصفيات.وفي سياق متصل أقيم أمس الاثنين المؤتمر الفني، وتم خلاله التطرق إلى الجوانب الإدارية واللوجستية والطبية والإعلامية والأمنية التي تخص لقاء اليوم، كما تم تحديد أطقم المنتخبين، حيث من المقرر أن يرتدي منتخبنا اللون الأبيض الكامل، وحارس المرمى القميص الأزرق، بينما سيلعب فيتنام بالزي الأحمر التقليدي، وحارسه باللون الأخضر.