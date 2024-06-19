"رب ضارة نافعة".. مبابي يخسر انفه ويربح صفقات من نوع اخر

وكشف مراسل قناة TF1 الفرنسية أن مبابي تلقى عدة عروض من شركات كثيرة مهتمة بتصميم القناع الطبي الذي سيرتديه في المباريات.وأثبتت الفحوصات الطبية أن كيليان البالغ 25 عاما لا يحتاج للتدخل الجراحي بعد إصابته العنيفة نتيجة الاصطدام بالكتف الأيسر للمدافع النمساوي كيفن دانسو.وتأكد غياب المهاجم الفرنسي المنضم حديثا لصفوف ريال مدريد عن المباراة المرتقبة أمام هولندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة.واستهل منتخب الديوك مشواره بفوز على النمسا بهدف عكسي بعد أداء فني غير مقنع.ويسابق كيليان مبابي الزمن للحاق بصفوف المنتخب الفرنسي ساعيا للفوز باللقب الأوروبي في مشاركته الثانية بعدما اكتفى بالخروج من دور الـ16 في البطولة الماضية عام 2021 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام سويسرا.