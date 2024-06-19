رسمياً.. لاعب في ريال مدريد ينتقل إلى ميلان

ولعب أليكس خيمينيز مع ميلان في الموسم المنصرم، معارا من ريال مدريد، مع أحقية الشراء في الصيف الحالي مقابل 5 ملايين يورو.ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فعل ميلان بالفعل شرط الشراء في عقد أليكس خيمينيز وأصبح الأخير لاعبا رسميا في صفوف الروسونيري.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسؤولي ميلان سعداء للغاية بمستوى اللاعب، لذا قرروا تفعيل الشرط الجزائي.ويبلغ خيمينيز 19 عاما، لكنه شارك بالفعل في 5 مباريات مع الفريق الأول لميلان في الدوري والكأس خلال الموسم المنصرم.ويعد المركز الرئيسي لخيمينيز هو الظهير الأيمن، لكن ستيفانو بيولي، المدرب السابق للروسونيري، كان يوظفه كظهير أيسر.