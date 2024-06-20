3 مواجهات قوية في يورو 2024 الليلة.. قمة نارية بين إسبانيا وإيطاليا

وفي ما يلي برنامج مباريات الخميس في يورو 2024 بتوقيت مكة الكرمة وموسكو:المجموعة الثالثة:سلوفينيا ضد صربيا - 4 مساء- على قناة beIN Sports HD 1 Maxالدنمارك ضد إنجلترا - 7 مساء - على قناة beIN Sports HD 1 Maxالمجموعة الثانية:إسبانيا ضد إيطاليا - 10 مساء- على قناة beIN Sports HD 1 Maxيذكر أن 24 منتخبا يشارك في البطولة الأوروبية، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم.