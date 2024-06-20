4 منها حصلت على الرخصة.. موقف الأندية العراقية من المشاركة ببطولات آسيا

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واستحدث الاتحاد الآسيوي بطولتي "دوري أبطال آسيا للنخبة" و"دوري أبطال آسيا الثاني"، إذ يمتلك العراق مقعدين، واحد في كل بطولة.وحتى اللحظة، لم تحسم الأمور بشأن الفريقين اللذين سيمثلان العراق في البطولات الآسيوية الموسم الجديد، كون بطولة دوري نجوم العراق مازالت مستمرة، وكذلك هو الحال لبطولة كأس العراق.ومن المقرر أن يكون بطل دوري نجوم العراق ممثل البلد في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما سكون بطل الكأس هو ممثل العراق في دوري أبطال آسيا الثاني.وتتنافس أفضل أندية قارة آسيا في النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تنطلق منافساتها في شهر أغسطس/ آب المقبل.ويشهد الدور التمهيدي تنافس خمسة أندية في الفترة من 6 إلى 13 أغسطس/ آب، وذلك لإكمال قائمة المتأهلين إلى مرحلة الدوري.في منطقة الغرب، يلعب الغرافة القطري مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين ممثل إيران وشباب الأهلي الإماراتي، بينما في الشرق، يتواجه شاندونغ تايشان الصيني مع بانكوك يونايتد التايلاندي. علمًا بأن الفرق الخاسرة من الدور التمهيدي تنتقل مباشرة للعب في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2.في المقابل، تنضم الفرق الفائزة في الدور التمهيدي إلى الأندية التي تأهلت مباشرة لمرحلة الدوري، حيث تواصل سعيها للوصول إلى قمة قارة آسيا في الفترة ما بين 16 سبتمبر/ أيلول 2024 و19 فبراير/ شباط 2025.ومن المقرر أن تجرى قرعة بطولتي "دوري أبطال آسيا للنخبة" و"دوري أبطال آسيا الثاني"، يوم 16 أغسطس/ آب المقبل.