الأندية العراقية الكبيرة تتصارع على "جوهرة" منتخب شباب العراق أموري فيصل

ويبلغ فيصل من العمر 19 عامًا فقط، ويعد أحد اللاعبين الواعدين في العراق، وهو أحد الأعمدة الأساسية في منتخب الشباب، وأيضًا مع فريقه الكهرباء.يحظى لاعب منتخب العراق للشباب أموري فيصل، باهتمام ومتابعة الأندية الكبرى في الدوري العراقي، وأبرزهم فريقا القوة الجوية والزوراء اللذان يرغبان في ضم اللاعب بشدة في فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم الصفوف قبل الموسم الجديد من دوري نجوم العراق.كما ان إدارة نادي الكهرباء تمتلك أيضًا مجموعة عروض خارجية للتعاقد مع نجم منتخب العراق للشباب، لكنها لم تتخذ أي قرار بهذا الصدد، خاصة وأن الفريق سيحاول قدر الإمكان الحفاظ على لاعبيه من أجل ضمان الاستقرار والأداء المتوازن في الموسم المقبل، على أمل التأهل لمشاركة آسيوية جديدة.وبحسب winwin، فان نادي الكهرباء سينظر إلى العروض، وإن كان أحدها ملبيًا للطموح فإن النادي العراقي لربما سيفكر في بيع اللاعب، كما ان مدرب الكهرباء لؤي صلاح يلعب دورًا في نقل اللاعب إلى القوة الجوية، خصوصًا وأن صلاح اتفق مع الصقور على تدريب الفريق ابتداءً من الموسم المقبل.