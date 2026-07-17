سر صغير في يد ميسي.. ما علاقته بالتراث اليهودي؟

وظهر السوار على معاصم عدد من نجوم " "، بينهم ، ، ناويل مولينا وجيوفاني لو سيلسو، ليصبح أحد الرموز المميزة داخل صفوف المنتخب الأرجنتيني.ورغم أن الكثيرين يعرفونه باسم "السوار الأحمر"، فإنه في الحقيقة يعرف باسم سوار العقد السبع، وهو تعويذة منتشرة في عدد من التقاليد الروحية.ويرتبط أصل هذا السوار غالبا بـ الكابالا، وهي تيار صوفي في التراث اليهودي، حيث ينظر إلى الخيط الأحمر على أنه رمز للحماية من "العين الشريرة"، أو ما يفسر بأنه طاقات سلبية أو حسد.ومع مرور الوقت، تجاوز معنى السوار الجانب الديني، وأصبح جزءا من الثقافة الشعبية، إذ يستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم كرمز للحماية والقوة الداخلية أو لجلب الحظ، بغض النظر عن معتقداتهم.أما قصة ميسي مع السوار فتعود إلى مونديال 2018، عندما قدم له صحفي أرجنتيني خيطا أحمر طلبت والدته أن يصل إلى قائد المنتخب كرمز للحماية.ومنذ ذلك الحين، حافظ ميسي عليه وظهر معه في أكبر لحظاته الكروية، من 2022 إلى مونديال 2026.هل تسمح بارتداء هذه الأساور؟نعم، بشرط ألا تشكل خطرا على اللاعب أو المنافس. ووفقا للمادة الرابعة من قوانين اللعبة الصادرة عن ، لا يسمح للاعبين بارتداء أي معدات أو أدوات قد تكون خطرة.لكن لأن هذا السوار مصنوع من خيط قماشي ولا يحتوي على أجزاء صلبة أو معدنية، فإنه يسمح بارتدائه طالما رأى الحكم أنه لا يشكل خطرا.