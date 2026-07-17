مباراة نهائي كاس العالم مهددة بالتأجيل

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 19 تموز على في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، إلا أن الدخان الكثيف القادم من الحرائق أدى إلى تراجع جودة الهواء في عدد من المدن الأمريكية، من بينها ، ما أثار مخاوف بشأن إقامة المباراة في موعدها.وكانت رابطة قررت بالفعل تأجيل مباراة بين وفانكوفر بسبب تلوث الهواء، بعد أن تجاوز مؤشر جودة الهواء في بعض المناطق مستوى 240، وهو تصنيف يُعد "غير صحي للغاية".كما أغلقت السلطات في شيكاغو عددا من المرافق العامة وألغت فعاليات خارجية، فيما أعلنت حالة تأهب مع وصول جودة الهواء إلى المستوى الأحمر نتيجة الدخان القادم من كندا.ورغم هذه التطورات، أشارت التقارير إلى أن احتمال تأجيل نهائي لا يزال ضعيفا، إلا أن " " يراقب الوضع عن كثب، ويمتلك بروتوكولات صحية تسمح بتعديل موعد المباراة إذا تبين أن الظروف الجوية تشكل خطرا على صحة اللاعبين والجماهير.وبحسب المشترك لمكافحة حرائق الغابات ، تشهد كندا حاليا 876 حريقا نشطا، منها 202 حريقا خارج السيطرة، فيما تجاوز عدد حرائق الغابات المسجلة منذ بداية عام 2026 حاجز 3500 حريق.ويترقب عشاق كرة القدم إقامة النهائي الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على لقبها العالمي، بينما تطمح إسبانيا إلى إحراز لقبها الثاني في تاريخ كأس العالم بعد تتويجها الأول عام 2010.