مباراة نهائي كاس العالم مهددة بالتأجيل

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 19 تموز على ملعب ميتلايف
في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، إلا أن الدخان الكثيف القادم من الحرائق أدى إلى تراجع جودة الهواء في عدد من المدن الأمريكية، من بينها نيويورك
، ما أثار مخاوف بشأن إقامة المباراة في موعدها.
وكانت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم
قررت بالفعل تأجيل مباراة بين شيكاغو فاير
وفانكوفر وايتكابس
بسبب تلوث الهواء، بعد أن تجاوز مؤشر جودة الهواء في بعض المناطق مستوى 240، وهو تصنيف يُعد "غير صحي للغاية".
كما أغلقت السلطات في شيكاغو عددا من المرافق العامة وألغت فعاليات خارجية، فيما أعلنت واشنطن
حالة تأهب مع وصول جودة الهواء إلى المستوى الأحمر نتيجة الدخان القادم من كندا.
ورغم هذه التطورات، أشارت التقارير إلى أن احتمال تأجيل نهائي كأس العالم
لا يزال ضعيفا، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا
" يراقب الوضع عن كثب، ويمتلك بروتوكولات صحية تسمح بتعديل موعد المباراة إذا تبين أن الظروف الجوية تشكل خطرا على صحة اللاعبين والجماهير.
وبحسب المركز الكندي
المشترك لمكافحة حرائق الغابات ، تشهد كندا حاليا 876 حريقا نشطا، منها 202 حريقا خارج السيطرة، فيما تجاوز عدد حرائق الغابات المسجلة منذ بداية عام 2026 حاجز 3500 حريق.
ويترقب عشاق كرة القدم إقامة النهائي الذي تسعى فيه الأرجنتين
إلى الحفاظ على لقبها العالمي، بينما تطمح إسبانيا إلى إحراز لقبها الثاني في تاريخ كأس العالم بعد تتويجها الأول عام 2010.