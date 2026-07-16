بعد لافتة "المالفيناس".. هل يواجه منتخب الأرجنتين عقوبات من فيفا؟

وجاءت اللافتة لتجدد التأكيد على الموقف الأرجنتيني من السيادة على جزر المالفيناس، المعروفة في باسم جزر فوكلاند، وهي قضية سياسية وتاريخية لا تزال تمثل أحد أبرز ملفات الخلاف بين البلدين.ورغم خلو الرسالة من أي عبارات مسيئة، فإن لوائح تحظر استخدام البطولات والمباريات الرسمية أو الاحتفالات المرتبطة بها لنشر رسائل ذات طابع سياسي أو قومي أو ديني، في إطار سياسة الرامية إلى إبقاء المنافسات الرياضية بعيدة عن النزاعات السياسية.ومن المنتظر أن يدرس فيفا الواقعة لتحديد ما إذا كانت اللافتة تمثل مخالفة للوائح المنظمة للبطولة، قبل اتخاذ أي قرار بشأن إمكانية فرض عقوبات على ، والتي قد تشمل غرامة مالية أو إجراءات تأديبية أخرى إذا ثبتت المخالفة.وليست هذه السابقة الأولى للكرة الأرجنتينية في هذا الملف، إذ سبق أن تعرض الاتحاد الأرجنتيني لعقوبة عام 2014 بعد رفع رسالة مشابهة تتعلق بقضية المالفيناس، وهو ما قد يؤخذ في الاعتبار عند تقييم الواقعة الحالية.قضية تاريخية تتجاوز المستطيل الأخضروتقع جزر فوكلاند، أو المالفيناس وفق التسمية الأرجنتينية، على بعد نحو 480 كيلومترا من السواحل الأرجنتينية في جنوب ، وتخضع للإدارة البريطانية منذ عام 1833، بينما تواصل المطالبة بسيادتها عليها.وتصاعد النزاع بين البلدين إلى مواجهة عسكرية عام 1982، انتهت بانتصار بريطانيا، وأسفرت عن مقتل 255 عسكريا بريطانيا و649 عسكريا أرجنتينيا، إضافة إلى ثلاثة من .ومنذ ذلك الحين، بقيت القضية حاضرة في الوجدان الأرجنتيني، وظهرت مرارا في الملاعب، لا سيما خلال المواجهات التي تجمع بإنجلترا.وخلال كأس العالم 2026، عادت القضية إلى الواجهة مجددا، بعدما واصل لاعبو منتخب الأرجنتين ترديد أهازيج تتعلق بالمالفيناس خلال احتفالاتهم، قبل أن يثير رفع اللافتة عقب مباراة إنجلترا واسعا حول مدى توافق هذه التصرفات مع لوائح فيفا، التي تشدد على الفصل بين الرياضة والقضايا السياسية.