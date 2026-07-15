قبل المواجهة الحاسمة.. توخيل يتحدى ميسي

لكن المدرب الألماني شدد على ثقته في قدرة لاعبيه على مجاراة أبطال العالم والسعي لبلوغ نهائي 2026.وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المنتخب الأرجنتيني يمتلك شخصية استثنائية، موضحاً: "الأرجنتينيون لا يشعرون بالخوف عندما يتأخرون في النتيجة. إنهم مجموعة شديدة التنافسية".وواصل: "يملكون لاعبين أصحاب جودة عالية وخبرة كبيرة في كل مركز. يحبون اللعب عبر العمق، كما يستطيعون الدفاع بقوة، ولذلك فهم يملكون كل المقومات".وأضاف المدرب الألماني أن إنجلترا استعدت لمواجهة أقوى نسخة ممكنة من المنتخب الأرجنتيني، مؤكداً أن احترام المنافس لا يعني الاستسلام له، وقال: "استعددنا لمواجهة أفضل نسخة من ، نتوقع ونأمل ونطالب أنفسنا بتقديم أفضل ما لدينا في مباراة كبيرة، أعتقد أن جميع المنتخبات في العالم يمكن هزيمتها".ورغم إشادته الكبيرة بليونيل ، الذي يقدم بطولة استثنائية في سن التاسعة والثلاثين ويتقاسم صدارة هدافي كأس العالم 2026 مع الفرنسي برصيد أهداف، فإن توخيل أبدى ثقته في قدرة فريقه على الحد من خطورته.وقال: "لم تعد هناك كلمات لوصف هذا النوع من الإنجازات، أو حجم المسؤولية والجودة التي يثبتها مجددا في هذه البطولة. إنه ببساطة قائد واللاعب الأهم في أي فريق يلعب معه، وبالتأكيد في هذا المنتخب الأرجنتيني"، وأضاف في رسالة واضحة: "سنجد طريقة لإيقافه".وتحدث مدرب إنجلترا أيضاً عن التطور الذي أظهره فريقه على المستوى الدفاعي خلال مشوار البطولة، لكنه أقر بأن بلوغ النهائي يتطلب المزيد من الفاعلية الهجومية وصناعة الفرص.واستمر: "نريد أن نستخرج آخر قطرة من إمكاناتنا، نريد أن نخطو الخطوة التالية، يعجبني التغيير في الطاقة داخل مجموعتنا".وأردف: "أشعر بأن اللاعبين متحمسون جداً وطموحون للغاية لهذه المباراة في نصف النهائي، لا أحد يشعر بالرضا، وهذا بالضبط المزيج المناسب لتقديم الأداء الذي نحتاج إليه".