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لقاء ميسي ولامين يامال.. ما هو موعد نهائي كأس العالم 2026؟

كأس العالم 2026

2026-07-15 | 18:33
لقاء ميسي ولامين يامال.. ما هو موعد نهائي كأس العالم 2026؟
2 شوهد

بات عشاق كرة القدم في انتظار موعد نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة لهذه الموقعة المنتظر، وكيفية مشاهدة البث المباشر لها، أملا في معرفة البطل الجديد.


واقتربت منافسات كأس العالم 2026 من محطتها الأخيرة، ويترقب عشاق كرة القدم المباراة الختامية للنسخة الأكبر في تاريخ المونديال، والتي ستحدد هوية بطل العالم الجديد.

وتأهل منتخبا إسبانيا والأرجنتين إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2026، بعد الفوز على فرنسا وإنجلترا 2-0 و2-1 على الترتيب.

وفي السطور التالية، نستعرض موعد نهائي كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة، وطرق مشاهدة البث المباشر، وأبرز التفاصيل الخاصة بالمواجهة المرتقبة.

ما هو موعد نهائي كأس العالم 2026؟
تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 يوم الأحد الموافق 19 يوليو/ تموز 2026.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2026؟
تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق إذاعة مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تخصص الشبكة قنوات beIN SPORTS MAX، إلى جانب قناة beIN 4K HDR، لنقل المباراة النهائية، مع استوديو تحليلي يبدأ قبل انطلاق اللقاء ويستمر حتى نهاية مراسم التتويج.

يمكن متابعة المباراة النهائية لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت من خلال منصة TOD التابعة لشبكة بي إن سبورتس.
كما تتيح خدمة beIN CONNECT للمشتركين مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر من أي مكان.
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