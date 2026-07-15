جدل قبل نهائي كأس العالم بسبب عرض فني ضخم

ووفقًا للتقارير، فإن يخطط لتنظيم استعراض غنائي كبير قبل المباراة، إضافة إلى عرض رئيسي خلال فترة ؛ ما سيجبر اللاعبين على البقاء داخل غرف الملابس لفترة أطول من المعتاد، وهو أمر لم يلقَ ترحيبًا داخل معسكر منتخب إسبانيا.وأكدت صحيفة The Times أن الحفل سيشهد مشاركة نخبة من نجوم الغناء العالمي، من بينهم وشاكيرا ومادونا وفرقة BTS وبورنا بوي وفرقة .وسيتوزع الفنانون بين حفل الافتتاح الذي يسبق المباراة والعرض الرئيسي الذي سيقام بين الشوطين، وهو ما قد يؤثر أيضًا في الروتين المعتاد لعمليات الإحماء الخاصة باللاعبين.وأضافت الصحيفة أن حَكم المباراة سيكون مطالبًا بالموافقة رسميًّا على تمديد فترة الاستراحة وفق مبرر تنظيمي، رغم أن جميع المؤشرات تؤكد أن فيفا حسم بالفعل ترتيبات هذا القرار، في سابقة غير مألوفة في مباريات كرة القدم.ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها فيفا إلى مثل هذه الخطوة، إذ سبق أن نظَّم عرضًا فنيًّا خلال نهائي ، أدّى إلى تمديد فترة الاستراحة إلى 24 دقيقة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من الجماهير، وكذلك من ناديي وباريس المشاركين في المباراة.ورغم تلك الانتقادات، فإن تأثير الاستراحة الطويلة كان محدودًا آنذاك، بعدما كان تشيلسي حسم المباراة عمليًّا منذ الشوط الأول بتقدمه بثلاثية نظيفة.ومن المنتظر أن يكشف فيفا خلال الأيام المقبلة عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالعرض الختامي، إلى جانب توضيح الأساس التنظيمي الذي استند إليه في قرار تمديد فترة الاستراحة، وهي خطوة يتوقع أن تثير جدلًا واسعًا.ويُرجح أن يُقارن هذا القرار بجدل فترات التوقف لشرب المياه، التي أطالت زمن المباريات خلال السنوات الأخيرة، لكنها وفرت في المقابل فرصًا تجارية إضافية لفيفا، عبر منح الرعاة والمعلنين مساحات إعلانية جديدة أثناء التوقفات.