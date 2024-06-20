منتخب العراق يتقدم ثلاثة مراكز في قائمة تصنيف FIFA لشهر حزيران

واحتلَ المنتخبُ الوطنيّ المركزَ (55) عالمياً والسادس على المُستوى القاريّ بمجموع 1433.07 نقطة، ووفقاً للتصنيفِ.الـ6 اسيوياًكما جاء المنتخب الوطنيّ بعدَ منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر في قائمةِ التصنيف.وكان الفوزان اللذان حققهما المنتخب العراقي مطلع الشهر الحالي ضمن التصفياتِ القارية المزدوجة التي جرت ضمن الجولتين الخامسة والسادسة على منتخبيّ إندونيسيا (2 - 0) وفيتنام (3 - 1) السببَ في الارتقاء ثلاثة مراكز، بعدما تصدر مجموعته السادسة برصيد (18) نقطة.وكان العراق قد احتل الترتيب (58) في تصنيف شهر نيسان / أبريل الماضي، قبل ان يتقدم ثلاثة مراكز ليستقر في المركز (55).