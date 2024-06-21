أبرزها قمة فرنسا وهولندا.. 3 مواجهات قوية في يورو 2024 الليلة

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم صوب ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة لايبزيج لمتابعة مباراة فرنسا ضد هولندا المقرر إقامتها في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.بينما يلتقي منتخب بولندا مع النمسا في تمام السابعة مساء، على ملعب "الاستاد الأولمبي"، في برلين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة أيضًا.وضمن منافسات المجموعة الخامسة، يلتقي منتخبا سلوفاكيا وأوكرانيا في تمام الرابعة مساء ،على ملعب "اسبرت أرينا".وفي ما يلي برنامج مباريات الجمعة في يورو 2024 بتوقيت بغداد:المجموعة الخامسة:سلوفاكيا ضد أوكرانيا - 4 مساء- على قناة beIN Sports HD 1 Maxالمجموعة الرابعة:بولندا ضد النمسا - 7 مساء - على قناة beIN Sports HD 2 Maxفرنسا ضد هولندا - 10 مساء- على قناة beIN Sports HD 1 Maxيذكر أن 24 منتخبا يشارك في البطولة الأوروبية، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم.