أوكرانيا تهزم سلوفاكيا وتحافظ على آمالها في يورو 2024

وافتتح سلوفاكيا التسجيل عبر شرانز في الدقيقة 17 بضربة رأس رائعة بعد تمريرة عرضية متقنة من هاراسلين.وأدرك الفريق الأوكراني التعادل في الدقيقة 54، عندما وجد شابارينكو نفسه في مساحة وأطلق تسديدة بهدوء في الشباك بعد تمريرة عرضية من أولكسندر زينتشنكو.ووصلت أوكرانيا الضغط طوال الشوط الثاني حتى انتزعت هدف الفوز عبر البديل رومان يارمتشوك قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.