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أوكرانيا تهزم سلوفاكيا وتحافظ على آمالها في يورو 2024
Alsumaria Tv
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خطف المنتخب الأوكراني، اليوم الجمعة، فوزاً من نظيره السلوفاكي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحافظ على اماله بالتأهل لدور الـ16 من بطولة يورو 2024.
وافتتح سلوفاكيا التسجيل عبر شرانز في الدقيقة 17 بضربة رأس رائعة بعد تمريرة عرضية متقنة من هاراسلين.
وأدرك الفريق الأوكراني التعادل في الدقيقة 54، عندما وجد شابارينكو نفسه في مساحة وأطلق تسديدة بهدوء في الشباك بعد تمريرة عرضية من أولكسندر زينتشنكو.
ووصلت أوكرانيا الضغط طوال الشوط الثاني حتى انتزعت هدف الفوز عبر البديل رومان يارمتشوك قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.
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