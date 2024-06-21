النمسا تعبر بولندا في يورو 2024

تمكنت النمسا من الفوز على بولندا، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وفي الدقيقة التاسعة، سجل المنتخب النمساوي، الهدف الأول بضربة رأس قوية من جرنوت تراونر.



وادركت بولندا، التي خسرت الآن مباراتيها، التعادل عن طريق كشيشتوف بيونتك.



وشارك روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بولندا، الذي استعاد لياقته، في الدقيقة 60 لكن النمسا سجلت هدفين آخرين، الأول بتحرك سلس وانهاء من كريستوف باومجارتنر داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66 ثم سجل ماركو أرناوتوفيتش من ركلة جزاء بعدها بنحو 12 دقيقة.