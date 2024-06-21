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يورور 2024.. التعادل السلبي يخيم على قمة فرنسا وهولندا
Alsumaria Tv
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حسم التعادل السلبي المواجهة المثيرة بين هولندا وفرنسا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.
واقيمت المباراة على ملعب "ريد بول أرينا"، في ألمانيا.
وجاء الشوط الأول من اللقاء سريعا من جانب المنتخبين، وشهد إهدار عدة فرص خطيرة أمام المرميين، وكانت أخطرهم للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 14 عن طريق الثنائي أدريان رابيو وأنطوان جريزمان.
ولم يشهد الشوط الثاني اي تغيير على مستوى النتيجة، لتنتهي المباراة دون اهداف بين المنتخبين.
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