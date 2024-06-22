الموعد والمستويات.. كل ما تريد معرفته عن قرعة "الدور الحاسم" المؤهل للمونديال

وأوضح موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 ستقام خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2024 إلى يونيو/ يونيو 2025.وتجدر الإشارة إلى أنه من بين المنتخبات الـ18، تتواجد منتخبات فلسطين وإندونيسيا وقرغيزستان للمرة الأولى ضمن التصفيات المزدوجة، والذي تم تطبيقه في تصفيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 في الإمارات.وتم توزيع الـ18 منتخبًا المشاركة في تصفيات الدور الحاسم إلى ست مستويات، وفقًا لأحدث تصنيف صدر الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.المستوى الأول: اليابان، إيران، كوريا الجنوبية.المستوى الثالث: السعودية، أوزبكستان، الأردن.المستوى الرابع: الإمارات، عُمان، البحرين.المستوى الخامس: الصين، فلسطين، قرغيزستان.المستوى السادس: كوريا الشمالية، إندونيسيا، الكويت.تنص لوائح التصفيات المؤهلة لكأس العالم، على أن أصحاب المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة من المجموعات الثلاث، سيكون أمامهما فرصة أخرى للتأهل للمونديال، حيث سيبلغ عددها 6 منتخبات، سيتم توزيعها على مجموعتين تضم كل مجموعة 3 منتخبات يتنافسون بشكل كامل وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النسخة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.ووفقًا لما سبق، فإن 8 منتخبات آسيوية تكون قد تأهلت لكأس العالم، ويتبقى نصف مقعد من المقاعد المخصصة لقارة آسيا، ويتنافس عليه صاحبا المركز الثاني من المجموعتين السابقتين، وبحيث يتواجهان على نظام الذهاب والإياب، لتحديد هوية المتأهل للملحق العالمي.