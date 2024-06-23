كاساس يتخذ أولى الخطوات الاستعدادية لتصفيات كأس العالم "الحاسمة"

ومن المؤمل أن تُسحب قرعة الدور الثالث من التصفيات يوم الخميس المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث يستقر المنتخب العراقي في المستوى الثاني إلى جانب قطر وأستراليا.قدم كاساس مدرب المنتخب العراقي، منهاجه التدريبي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، استعدادًا للتصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إذ طلب المدرب من الاتحاد العراقي إقامة معسكر تدريبي في إحدى الدول الخليجية قبل انطلاق التصفيات على أن يخوض المنتخب العراقي مباريات ودية مع منتخبات خليجية أيضًا.وبحسب winwin، قطر هي الأقرب لإقامة معسكر للمنتخب العراقي قبل بدء التصفيات في 5 سبتمبر/ أيلول المقبل، لا سيما أن قطر تحتوي على ملاعب متطورة واعتاد لاعبو العراق وبقية المنتخبات الخليجية اللعب على ملاعبها، لذلك ستكون لها الأولوية.يشار الى ان خيسوس كاساس حاليًا في إجازة عائلية قصيرة باليونان ومن المؤمل أن يتوجه الأسبوع المقبل إلى ماليزيا لحضور قرعة التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم رفقة المدير الإداري للمنتخب العراقي مهدي كريم، بعدها سيعود المدرب إلى بغداد للاجتماع مع الاتحاد العراقي لوضع آخر اللمسات على خطط تحضير أسود الرافدين للتصفيات الحاسمة.وكان المنتخب العراقي قد اختتم التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى التصفيات الحاسمة وكأس آسيا 2027، متصدرًا للمجموعة السادسة برصيد 18 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في 6 مباريات متتالية أمام إندونيسيا وفيتنام والفلبين.