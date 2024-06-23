دوري نجوم العراق.. ملعب الشعب الدولي مسرحاً لقمة الشرطة والطلبة اليوم

ويدخل القيثارة مباراة الديربي بحثا عن استعادة نغمة الانتصار عقب تعادله في الجولة السابقة أمام زاخو، من أجل المضي قدما نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي، كما تمثل هذه المواجهة فرصة مناسبة للأخضر بغية رد الاعتبار والثأر لخسارته ذهابا.بدوره يسعى الأنيق إلى تعويض خسارته الأخيرة التي تعرض لها أمام دهوك، ولذلك فإنه ينظر للقاء اليوم بطموح الفوز بهدف مصالحة جماهيره. ويقف الشرطة في قمة الترتيب برصيد (74 نقطة)، بينما يقف الطلبة ثامنا وله (46 نقطة).وفي لقاء ثان يتطلع القوة الجوية إلى تأكيد صحوته عندما يقابل النفط في ملعب الزوراء، ونجح الصقور في العودة إلى أجواء المنافسة وطريق الانتصارات بتفوقه على نفط البصرة بثلاثية مقابل هدفين.وتعرض الجوية إلى 3 خسارات متتالية، استقال على إثرها المدرب أيوب أوديشو، تاركا المهمة لمساعده رزاق فرحان الذي قاد الفريق لاجتياز الفريق البصري في أول اختبار له.ولدى الصقور صاحب الوصافة 69 نقطة، وهو يتخلف بفارق 5 نقاط عن الشرطة المتصدر، في حين يمتلك النفط (43 نقطة).من جانبه يأمل نوروز مواصلة عروضه المميزة أمام النجف، بعدما نجح في تخطي النفط بالمحطة السابقة بهدف نظيف رافعا رصيده إلى النقطة الـ 51 في المرتبة السابعة.وعلى الجانب الآخر يطمح فريق غزلان البادية للعودة إلى قواعده بنتيجة إيجابية تؤهله للاستمرار ضمن المربع الذهبي، لاسيما أنه يحتل المركز الرابع بـ(59 نقطة).وفي بقية مباريات اليوم يحل اربيل ضيفا على دهوك، بالوقت الذي يلعب فيه نفط ميسان امام زاخو.