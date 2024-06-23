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الجولة الثالثة الحاسمة.. إليك المنتخبات الأقرب للتأهل إلى ثمن نهائي يورو 2024

رياضة

2024-06-23 | 07:50
الجولة الثالثة الحاسمة.. إليك المنتخبات الأقرب للتأهل إلى ثمن نهائي يورو 2024
المصدر:
الجزيرة نت
1,616 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

ضمنت كل من إسبانيا وألمانيا والبرتغال مقعدا في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا، في حين بدأت العمليات الحسابية المعقدة لمنتخبات أخرى مع انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات اليوم الأحد.

ويتأهل المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الـ16، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.

في حالة التعادل في النقاط بين فريقين على الأقل من المجموعة ذاتها، تُحدّد الأفضلية وفق التراتبية التالية:

*عدد النقاط في المواجهات المباشرة.
*فارق الأهداف المسجّلة خلال المواجهات المباشرة.
*ثم عدد الأهداف المسجّلة خلال المواجهات المباشرة.
جدول مجموعات يورو 2024

تنطلق بعدها المباريات الإقصائية، من خلال مباراة واحدة مع إمكانية التمديد لشوطين إضافيين (نصف ساعة على شوطين) وركلات ترجيح، وصولاً إلى المباراة النهائية.

وتاليا، التوقعات والاحتمالات والمواجهات المحتملة الخاصة بثمن نهائي يورو 2024:

المجموعة الأولى
*تأهل منتخب ألمانيا إلى دور الـ16. ويبقى أن يتحدد إذا ما كان "المانشافت" سيتأهل بطلا لمجموعته أم يكتفي بالمركز الثاني.
*لا يزال أمام المجر فرصة للتأهل، لكنها ستحتاج إلى الفوز على أسكتلندا -الليلة- وبنتيجة عريضة.
*التعادل مع أسكتلندا سمح لسويسرا بجمع 4 نقاط، وهو ما يضمن عمليا دخولها ضمن أفضل فرق المركز الثالث في دور المجموعات.
*يحتاج الأسكتلنديون إلى الفوز -الليلة- على المجر إذا أرادوا الوصول إلى دور الـ16.

المجموعة الثانية
*تأهلت إسبانيا إلى ثمن النهائي في مركز أول المجموعة، وستلعب الأحد 30 يونيو/حزيران في كولونيا ضد ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة.
*في الدور ربع النهائي، يمكن لإسبانيا أن تلتقي بألمانيا إذا احتل الألمان المركز الأول في المجموعة (يجب عليهم الفوز أو التعادل مع سويسرا).
*تنضم إيطاليا إلى إسبانيا في المركز الثاني بالمجموعة إذا تمكنت من التعادل مع كرواتيا.

المجموعة الثالثة
*يتعين على صربيا الفوز على الدانمارك الثلاثاء المقبل إذا أرادت التأهل إلى ثمن النهائي.
*تحتاج سلوفينيا إلى التعادل على الأقل أمام إنجلترا إذا أرادت الدخول ضمن أفضل الفرق أصحاب المركز الثالث في المجموعة.
*تمتلك إنجلترا 4 نقاط من مباراتين، وهي ضمنت عمليا تأهلها لثمن النهائي ضمن أفضل الفرق أصحاب المركز الثالث.
*يمكن أن تستفيد الدانمارك من التعادل مع صربيا إذا فازت إنجلترا على سلوفينيا.

المجموعة الرابعة
*منتخب بولندا بات أول منتخب يودع كأس أوروبا بعد هزيمته أمام النمسا وتعادل فرنسا وهولندا.
*تتنافس فرنسا وهولندا والنمسا على لقب متصدر المجموعة في مباريات ستقام الثلاثاء المقبل.
*منتخب فرنسا الأقرب لتصدر المجموعة الرابعة عند مواجهة الفريق البولندي الذي لا يملك أي حافز للفوز.

المجموعة الخامسة
*فوز أوكرانيا على سلوفاكيا وبلجيكا على رومانيا جعل المجموعة متقاربة جدا.
*رصيد الفرق الأربعة 3 نقاط، مما جعل كل منتخب يعتمد على نفسه -الأربعاء المقبل- للتأهل إلى دور الـ16.
*تواجه أوكرانيا بلجيكا وتلعب سلوفاكيا ضد رومانيا، وفي حال حسم المباراتين بالتعادل، ستتأهل رومانيا في المركز الأول وبلجيكا في المركز الثاني، في حين تتأهل سلوفاكيا إلى الدور القادم في مركز أفضل ثالث.

المجموعة السادسة
*يفرض التعادل بين جورجيا وجمهورية التشيك فوز الفريقين -الأربعاء المقبل- ليبلغا دور الـ16.
*تلعب التشيك ضد تركيا بينما ستواجه جورجيا تحديًا صعبا أمام البرتغال.
*تدخل البرتغال دور الـ16 متصدرة للمجموعة ومتأهلة لثمن النهائي وستلعب الاثنين الأول من يوليو/تموز المقبل ضد ثالث المجموعات الأولى أو الثانية أو الثالثة.
<strong>جدول مباريات يورو 2024 نصف النهائي- المصدر: Shutterstock </strong>
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