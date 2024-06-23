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نتائج مباريات اليوم من دوري "نجوم العراق"
Alsumaria Tv
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تنشر السومرية نيوز، نتائج مباريات اليوم من دوري "نجوم العراق" لكرة القدم.
ففي ملعب الزوراء، تغلب فريق القوة الجوية على نظيره النفط بهدفين نظيفين.
كما فاز فريق الشرطة على نظيره الطلبة 3-2 وذلك خلال المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.
وفاز دهوك على أربيل 2-1، كما فاز النجف على نوروز 3- صفر، وفاز نفط ميسان على زاخو بهدفين نظيفين.
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