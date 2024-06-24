الليلة.. كرواتيا تواجه إيطاليا وحلم ألبانيا يكبر في يورو 2024

وتربع منتخب إسبانيا على عرش المجموعة الثانية برصيد ست نقاط بعدما حقق انتصارين متتاليين في بطولة يورو 2024، فيما يحلّ منتخب إيطاليا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، في حين بات منتخب ألبانيا ثالثاً بعدما جمع نقطة وحيدة، وهو رصيد منتخب كرواتيا نفسه، الذي يطمح بدوره إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دور الـ16، سواء حلّ في المركز الثاني أو المنافسة كأفضل ثالث في المسابقة القارية (تتأهل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ16، وذلك وفقاً لأربعة معايير واضحة، وهي: عدد النقاط في المقام الأول، وفارق الأهداف في المقام الثاني، ثم الأهداف المسجلة في المقام الثالث، وأخيراً اللجوء للعب النظيف في المرحلة الرابعة).*قمة "يورو 2024" بين كرواتيا وإيطالياتترقب الجماهير الرياضية، في تمام الساعة العاشرة، مواجهة القمة التي ستجمع بين منتخبي كرواتيا وإيطاليا في ملعب ريد بول أرينا، خاصة أن الفريقين يريدان حسم المباراة لصالحهما وخطف النقاط الثلاث من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16 في بطولة "يورو 2024"، التي تُقام حالياً في ألمانيا.وسيلعب منتخب كرواتيا ضد إيطاليا للمرة الثالثة في بطولة كبرى (مرحلة المجموعات)، بعدما تمكنت كرواتيا من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في مونديال 2002، قبل التعادل بهدف لمثله في كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2012، فيما سيخوض الكرواتيون المواجهة الخامسة في بطولة اليورو ضد حامل اللقب (جميعها كانت في مرحلة المجموعات)، إذ انتصروا على الدنمارك بثلاثة أهداف نظيفة عام 1996، وتعادلوا مع فرنسا عام 2004، وخسروا أمام إسبانيا بهدف نظيف عام 2012، قبل أن يتغلبوا على الإسبان بهدفين مقابل هدف في عام 2016.وخسر منتخب إيطاليا مواجهته الأخيرة بدور المجموعات في لقاء وحيد من أصل تسع مباريات في بطولة كأس أمم أوروبا (دخلت مرحلة المجموعات إلى البطولة عام 1980)، إذ استطاع الأزوري الفوز في ست مواجهات، وتعادل مرتين (الخسارة كانت أمام منتخب جمهورية أيرلندا عام 2016)، ويبدو الطريق أمام نجومه مفتوحاً بسبب المعاناة الكبيرة لمنتخب كرواتيا، الذي تلقت شباكه خمسة أهداف في مباراتين ببطولة "يورو 2024".وفي التوقيت نفسه، يدخل منتخب ألبانيا المواجهة ضد إسبانيا بعدما أصبح حُلم نجومه كبيراً بأن يحققوا المفاجأة الكبرى وينافسوا على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دور الـ16 في بطولة "يورو 2024" عقب تحقيقهم نتائج جيدة للغاية، رغم الخسارة بهدف مقابل هدفين أمام إيطاليا، قبل أن يخطفوا تعادلاً مثيراً أمام كرواتيا بهدفين لمثلهما.وفازت إسبانيا بجميع مبارياتها الثماني السابقة أمام ألبانيا (31 هدفاً لصالحها وثلاثة أهداف ضدها)، إذ إنه أفضل سجل بنسبة 100% لإسبانيا ضد أي منافس، إلى جانب ليختنشتاين ومالطا، اللتين واجهتهما وتغلبت عليهما أيضاً في ثماني مناسبات، أما ألبانيا فاستقبلت هدفين على الأقل في جميع مبارياتها الثماني مع إسبانيا بكل المسابقات، كما تبقى خسارتها بتسعة أهداف أمامها في تصفيات بطولة اليورو، في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 1990، أكبر هزيمة تنافسية لها على الإطلاق.وستسعى إسبانيا إلى الفوز بمبارياتها الثلاث الافتتاحية في بطولة أمم أوروبا للمرة الثانية فقط، بعدما فعلت ذلك سابقاً عام 2008، وهي النسخة التي فازت بلقبها عقب الانتصار على منتخب ألمانيا في النهائي بهدف نظيف. كما تلقت ألبانيا هدفين في آخر مباراتين لها، وكلاهما في بطولة أمم أوروبا 2024 (1-2 ضد إيطاليا، 2-2 ضد كرواتيا)، بعدما تلقت هدفين أو أكثر فقط في واحدة من مبارياتها الـ14 السابقة بجميع المسابقات.وأدناه مواعيد المباراتين والقنوات الناقلة وموعد انطلاقتهما بتوقيت بغداد:كرواتيا – إيطاليا – 10:00 مساءً – bein sports max 1إسبانيا – ألبانيا – 10:00 مساءً – bein sports max 2