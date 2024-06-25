خطوات "مهمة" من علي جاسم قبل خوض تجربته الاحترافية في إيطاليا

واتفق علي جاسم مع فريق كومو الإيطالي لتمثيله في الموسم المقبل، بعد إكمال الاتفاق بين فريقه العراقي الكهرباء وفريقه الإيطالي الجديد.وينتظر اللاعب علي جاسم الضوء الأخضر من نادي كومو الإيطالي من أجل السفر إلى إيطاليا، والإمضاء على عقده مع الفريق لتمثيله في السنوات الأربع المقبلة، إذ تبقى فقط صدور تأشيرة الدخول وإكمال الفحص الطلبي تمهيدًا للإعلان عن الصفقة.كما ان النجم العراقي متحمس هذه المرة أكثر من احترافه في الموسم الماضي مع نادي أنطاليا سبور التركي، إذ تعلم كثيرًا من تجربته السابقة التي كانت قصيرة جدًّا وانتهت سريعًا بصورة دراماتيكية، لذلك فإن علي يتسلح هذه المرة بالخبرة نوعًا ما، ويسعى إلى تعزيزها من خلال الاتصال بمن هم أكثر خبرة منه في الاحتراف واللعب في أوروبا، مثل اللاعب العراقي الدولي علي عدنان الذي سبق له وأن مثل فريقي أودينيزي وأتالانتا الإيطاليين، بحسب winwin.ومن المقرر أن يبدأ علي جاسم (20 عامًا) المعسكر التدريبي للمنتخب العراقي الأولمبي في العاشر من شهر يوليو/ تموز المقبل، والذي سيتضمن إقامة مباراتين وديتين أمام فريق بو الفرنسي يوم 13 يوليو/ تموز المقبل، على أن يواجه نظيره المصري يوم 17 من الشهر ذاته في العاصمة الفرنسية باريس.