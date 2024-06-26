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بعد رحيله عن الخلود السعودي.. عروض عراقية وخليجية تتوالى على "أحمد ياسين"

رياضة

2024-06-26 | 05:25
بعد رحيله عن الخلود السعودي.. عروض عراقية وخليجية تتوالى على &quot;أحمد ياسين&quot;
1,414 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يستعد لاعب العراق الدولي أحمد ياسين، الملقب بـ"كريستيانو العراق" لاختيار وجهته المقبلة بعد نهاية مشواره مع نادي الخلود السعودي، الذي أعلن رحيل اللاعب عنه بعد موسم قضاه مع الفريق، ساهم خلاله بتأهله إلى دوري روشن السعودي.

ويدرس لاعب العراق أحمد ياسين، مع وكيل أعماله العروض التي قدمت إليه، بعدما أصبح لاعبًا حرًّا نتيجة عدم تجديد عقده مع فريق الخلود السعودي، إذ يتطلع اللاعب إلى مواصلة مشواره مع الساحرة المستديرة في الموسم المقبل.

كريستيانو العراق يتطلع للعودة إلى "أسود الرافدين"
ويريد ياسين أن يثبت قدراته لمدرب العراق خيسوس كاساس، خصوصًا وهو يرى أنه ما زال بإمكانه تقديم أفضل المستويات في المرحلة المقبلة، ليكون أحد اللاعبين الذين من الممكن أن يعتمد عليهم المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية الحاسمة، المؤهلة إلى كأس العالم.

يشار الى ان أحمد ياسين حاليًّا يتدرب في السويد مع فريقه السابق أوربرو، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، ولكي يكون جاهزًا لأي تحدٍ جديد في الموسم المقبل، لا سيما وأن أغلب الأندية في العالم ستبدأ معسكراتها التدريبية في شهر يوليو/ تموز المقبل".

وبحسب WINWIN، فان إدارتا ناديي الشرطة والزوراء، يسعيان إلى التعاقد مع اللاعب أحمد ياسين، إذ ترغب إدارة الشرطة في تدعيم صفوف فريقها للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، فيما يحاول الزوراء تعزيز صفوفه ليكون أكثر قوة محليًّا.
 
كما ان عرضا الشرطة والزوراء ليسا الوحيدين على طاولة أحمد ياسين، فهناك عدة عروض من أندية كويتية وإماراتية، لكنها حتى الآن لم تكتسب الصفة الرسمية، إذ من المؤمل أن يحسم اللاعب موقفه حتى نهاية الشهر الجاري، ومن ثم تحديد وجهته المقبلة.

وخاض أحمد ياسين (33 عامًا) 61 مباراة رسمية مع منتخب العراق الأول، منذ أول ظهور له بقميص أسود الرافدين في 24 يونيو/ حزيران 2012، ويمتلك في رصيده 6 أهداف دولية.

وبدأ اللاعب العراقي مسيرته الاحترافية في موسم 2010، إذ مثل مجموعة من الأندية السويدية والدنماركية، أبرزها أيك وهاكن وأوربرو في السويد وآرهوس الدنماركي.

وخاض اللاعب العراقي تجربتين في الخليج العربي، إذ سبق له أن مثل فريقي معيذر والخور في قطر، فيما مثل الخلود في السعودية، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب 325 ألف يورو.

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