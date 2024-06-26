خرج بشكل مفاجئ.. أزمة عائلية تحرم إنجلترا من فودين

وشارك فيل فودين في جميع مباريات إنجلترا الثلاث في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" حتى الآن، لكنه لم يسهم في أي هدف.وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير لها (الأربعاء) أن فيل فودين غادر معسكر إنجلترا بسبب مسألة عائلية ملحة.ولم يكشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تفاصيل الأزمة، وهل جاءت المغادرة بسبب تعرض عائلته للسرقة مثلما حدث في كأس العالم 2022 مع رحيم سترلينغ، أم لسبب آخر.وغادر رحيم سترلينغ، مهاجم تشيلسي الإنجليزي الحالي، معسكر منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022 في قطر بسبب سرقة منزله للتواجد إلى جوار عائلته.وعاد سترلينغ آنذاك في مباراة ربع النهائي ضد فرنسا، والتي شهدت خروج الأسود الثلاثة من كأس العالم بالسقوط 1-2، حيث شارك كبديل.ويواجه غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا انتقادات حادة في الفترة الأخيرة بسبب الأداء السيئ لعدد من اللاعبين ومنهم فودين نفسه.يذكر أن فيل فودين قدم أداءات مذهلة مع مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم المنقضي 2023-2024، مما قاده للفوز بجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.