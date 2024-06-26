القوة الجوية يهزم أمانة بغداد بهدفين في نجوم العراق

عزز نادي القوة الجوية رصيده بثلاثة نقاط بعد فوزه على امانة بغداد بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الـ35 من دوري نجوم العراق.

وسجل هدفي الصقور، حسين جبار في الدقيقة 15 واحمد السروري في الدقيقة 92.



وبهذا الفوز، وصل القوة الجوية الى النقطة 75 بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة 24 في المركز قبل الاخير.

