الأولمبية تقرر حل إدارة نادي الزوراء وتشكيل هيئة مؤقتة

وذكر بيان للمكتب، ورد لـ السومرية نيوز، انه "قرر حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، وتشكيل هيئة مؤقتة تسيّر أمور النادي لحين إجراء انتخابات جديدة لاختيار هيئة إدارية تقود النادي في المرحلة المقبلة".واتخذ المكتب التنفيذي "قراره في اجتماعه اليوم، استناداً لقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، المتضمن وجود خروقات قانونية في انتخابات نادي الزوراء".