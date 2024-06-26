يورو 2024.. جورجيا تضرب البرتغال بهدفين وتتأهل لدور الـ16

حقق منتخب جورجيا فوزا صاعقا على البرتغال، بهدفين نظيفين ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليورو 2024.



سجل ثنائية جورجيا خفيشا كفاراتسخيليا (الدقيقة 2) وجيورج ميكوتادزي من ركلة جزاء (الدقيقة 57).



بهذا الفوز، رفع المنتخب الجورجي رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثالث ويتأهل للدور القادم من مركزه، بينما تجمد رصيد البرتغال عند 6 نقاط بالصدارة.