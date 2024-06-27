الشرطة للاقتراب من اللقب.. 5 مواجهات بختام الجولة الـ35 من "نجوم العراق" اليوم

ونجح القيثارة في حسم نتيجة الديربي بفوزه على الطلبة بثلاثية مقابل هدفين، ليواصل مسيرته بثبات نحو الاحتفاظ بدرع المسابقة للموسم الثالث توالياً.ويأمل المصري مؤمن سليمان في أن يحقق فريقه فوزاً جديداً سيجعله أقرب من أي وقت مضى لإحراز اللقب، وهو يعوّل على كتيبته المميزة، وتوهج السوري محمود المواس الذي سجل ثنائية في شباك الأنيق.وعلى الجانب الآخر ستكون مهمة الفريق البصري صعبة للغاية كونه مطالباً بحصد النقاط الثلاث أو على الأقل الخروج بتعادل مهم على الصعيد المعنوي في رحلة البقاء ضمن مصاف دوري المحترفين.ويتربع الأخضر على القمة برصيد 77 نقطة، بينما نفط البصرة في المركز الثامن عشر وله 28 نقطة.من جانبه يرفع زاخو شعار التعويض حينما يواجه كربلاء، وتعرض أبناء الخابور لخسارة غير متوقعة أمام نفط ميسان، تسببت بتوقف رصيده عند 59 نقطة في المركز الخامس.بدوره يستند العميد إلى ارتفاع الروح المعنوية عقب تفوقه على الكرخ في الاختبار الأخير، من أجل العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية تعزز من موقف الفريق في سلم الترتيب.ويلعب اليوم أيضاً النفط أمام دهوك، ويحل نوروز ضيفاً على الكرخ، في حين سيحط نفط ميسان الرحال في محافظة البصرة بغية ملاقاة الميناء.