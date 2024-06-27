أول تعليق عربي حول طريق منتخب العراق لكأس العالم 2026

السومرية نيوز – رياضة



حدد المدرب السوري فجر إبراهيم، ميزة مهمة ستسهم بتسهيل طريق منتخب العراق إلى كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.





وقال إبراهيم، إن قرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم ليست سهلة على أي منتخب، خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده منتخبات آسيا لكرة القدم وعلى وجه التحديد المنتخب الأردني الذي سينافس العراق في المجموعة الثانية وكذلك يجب عدم الاستهانة بما تقدمه الكرة الفلسطينية والكويتية من مستوى جيد في الآونة الأخيرة".



وأضاف المدرب السوري: "المنتخب الكوري الجنوبي من المنتخبات التي لا تغيب عن كأس العالم في السنوات الأخيرة لكن من خلال مسيرة المنتخب العراقي في التصفيات، فهو منتخب صعب جداً على أرضه ويستطيع تحقيق الفوز حتى في ظروف غير جيدة وكذلك يمتلك الجرأة على مواجهة المنتخبات بأرضها ويقدم أداءً تكتيكياً جيداً يستطيع حصد النقاط من خلاله".



منتخب العراق يتمتع بميزة مهمة في تصفيات المونديال

وتابع: "طريق المنتخب العراقي إلى كأس العالم جيد جداً، هنالك ميزة هامة جداً وهي عدم وجود سفر طويل للمنتخب العراقي باستثناء مباراة كوريا الجنوبية أما باقي المباريات ستقام في المحيط القريب وهذا أمر هام جداً، بصراحة وفق المعطيات والمجموعة، أرى أن حظوظ العراق كبيرة جداً في بلوغ كأس العالم"، بحسب winwin. وسحبت قرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الخميس، إذ وضعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعُمان وفلسطين والكويت.وقال إبراهيم، إن قرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم ليست سهلة على أي منتخب، خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده منتخبات آسيا لكرة القدم وعلى وجه التحديد المنتخب الأردني الذي سينافس العراق في المجموعة الثانية وكذلك يجب عدم الاستهانة بما تقدمه الكرة الفلسطينية والكويتية من مستوى جيد في الآونة الأخيرة".وأضاف المدرب السوري: "المنتخب الكوري الجنوبي من المنتخبات التي لا تغيب عن كأس العالم في السنوات الأخيرة لكن من خلال مسيرة المنتخب العراقي في التصفيات، فهو منتخب صعب جداً على أرضه ويستطيع تحقيق الفوز حتى في ظروف غير جيدة وكذلك يمتلك الجرأة على مواجهة المنتخبات بأرضها ويقدم أداءً تكتيكياً جيداً يستطيع حصد النقاط من خلاله".وتابع: "طريق المنتخب العراقي إلى كأس العالم جيد جداً، هنالك ميزة هامة جداً وهي عدم وجود سفر طويل للمنتخب العراقي باستثناء مباراة كوريا الجنوبية أما باقي المباريات ستقام في المحيط القريب وهذا أمر هام جداً، بصراحة وفق المعطيات والمجموعة، أرى أن حظوظ العراق كبيرة جداً في بلوغ كأس العالم"، بحسب winwin.

وتمتلك قارة آسيا 8 مقاعد مباشرة في نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، مع وجود فرصة للحصول على مقعد تاسع عبر الملحق العالمي.



وضمت المجموعة الأولى منتخب إيران في مواجهة قطر بطلة كأس آسيا 2023 وأوزبكستان والإمارات وقرغيزستان وكوريا الشمالية. وجاءت المجموعة الثالثة قوية للغاية، حيث ضمت منتخبات اليابان وأستراليا والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا.



ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثلاثة مباشرة إلى كأس العالم 2026 لتحجز ستة من المقاعد الثمانية المباشرة المتاحة مكانها في المونديال، في حين ينتقل المنتخبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع (6 منتخبات) لخوض الملحق الآسيوي، والذي تقام مبارياته بنظام الدوري من جولة واحدة، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى كأس العالم.