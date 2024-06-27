تصفيات المونديال الآسيوية.. منتخب عربي على الأقل ضمن التأهل

فقد أوقعت قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم اليابان بطلة آسيا 4 مرات في مواجهة أستراليا والسعودية ضمن المجموعة الثالثة.وضمت المجموعة النارية إلى جانب الثلاثة الكبار في القارة الصفراء، أي اليابان وأستراليا والسعودية، كلا من البحرين والصين.في المقابل، حملت المجموعة الثانية نكهة عربية بتواجد 5 منتخبات من غرب آسيا إلى جانب كوريا الجنوبية، وبالتالي ضمان تأهل منتخب عربي إلى النهائيات كون أول وثاني كل مجموعة يتأهل إلى كأس العالم، بحسب فرانس برس.وبحسب القرعة التي سحبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ستلتقي كوريا الجنوبية مع العراق والأردن وسلطنة عمان وفلسطين والكويت في المجموعة الثانية.وستلعب إيران مع قطر وأوزبكستان والإمارات وقرغيزستان وكوريا الشمالية في المجموعة الأولى.وتبدأ التصفيات في الخامس من ايلول وتستمر حتى العاشر من حزيران، وفقا لرويترز.ويتأهل الفائز وصاحب المركز الثاني في كل مجموعة تلقائيا إلى نهائيات كأس العالم التي تقام في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.وسيتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة إلى دور رابع سيتحدد بناء عليه آخر منتخبين يتأهلان للنهائيات العالمية عن القارة.