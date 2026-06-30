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اليوم.. اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة المشاركة في كأس العالم 2026

رياضة

2026-06-30 | 06:35
اليوم.. اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة المشاركة في كأس العالم 2026
142 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

وجه غراهام أرنولد مدرب العراق، طلبا إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، فور انتهاء مشاركة أسود الرافدين في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث ودع الفريق البطولة من دور المجموعات بعد 3 خسارات متتالية أمام النرويج وفرنسا والسنغال.

وانتهى عقد المدرب غراهام أرنولد مع الاتحاد العراقي بانتهاء مباريات أسود الرافدين في كأس العالم 2026، فيما يتطلع الاتحاد العراقي إلى تجديد عقد المدرب ليبقى على رأس الجهاز الفني لمنتخب أسود الرافدين في البطولات المقبلة، وأبرزها كأس الخليج وكأس آسيا.

تحدث المدرب غراهام أرنولد مع رئيس الاتحاد العراقي يونس محمود عقب انتهاء مباريات العراق في كأس العالم، حيث أبلغه الأخير بأن الاتحاد العراقي يقدر العمل الكبير الذي قام به مع العراق في ظرف أكثر من سنة واحدة، بعدما كانت لمساته واضحة وأصبح الفريق أفضل تحت قيادته.

وأبلغ يونس محمود أرنولد في أكثر من مناسبة بأنه الشخص الأهم بالنسبة للاتحاد العراقي، وأن الاتحاد لا يفكر في استبداله، بل يريد منه الاستمرار مع فريقه في السنوات المقبلة، والمدرب أرنولد ابتسم ورحب بالأمر، وأبلغ يونس محمود بأنه يحتاج إلى فترة طويلة لتطوير الجيل الحالي في المنتخب العراقي، بحسب "winwin".

وأبدى يونس محمود سعادته تجاه طلب غراهام أرنولد، وأبلغه بأن الاتحاد العراقي يرغب أساسا في منحه المساحة والوقت لكي يتمكن من تطبيق أفكاره في السنوات المقبلة، خصوصا أن الهدف الآن هو التأهل إلى كأس العالم 2030، وبالتالي يجب وضع خطة إستراتيجية لتحقيق هذا الهدف في السنوات المقبلة.

ويقضي غراهام أرنولد حاليا عطلة عائلية في كندا، ومن المؤمل أن يصل إلى بغداد بعد أقل من أسبوعين، لعقد جلسة مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، ومناقشة العقد الجديد مع أسود الرافدين، خصوصا أن الطرفين قطعا شوطا كبيرا في مفاوضات التجديد.
 
ويعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا لمناقشة مشاركة العراق في كأس العالم 2026، حيث ستتم مناقشة التقارير الواردة من المدرب غراهام أرنولد، وتقارير الكوادر الإدارية والفنية الأخرى في الفريق العراقي.

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