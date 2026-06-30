اليوم.. اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة المشاركة في كأس العالم 2026

وانتهى عقد المدرب غراهام مع بانتهاء مباريات في 2026، فيما يتطلع الاتحاد العراقي إلى تجديد عقد المدرب ليبقى على رأس الجهاز الفني لمنتخب أسود في البطولات المقبلة، وأبرزها وكأس آسيا.تحدث المدرب غراهام أرنولد مع رئيس الاتحاد العراقي عقب انتهاء مباريات في كأس العالم، حيث أبلغه الأخير بأن الاتحاد العراقي يقدر العمل الكبير الذي قام به مع العراق في ظرف أكثر من سنة واحدة، بعدما كانت لمساته واضحة وأصبح الفريق أفضل تحت قيادته.وأبلغ يونس محمود أرنولد في أكثر من مناسبة بأنه الشخص الأهم بالنسبة للاتحاد العراقي، وأن الاتحاد لا يفكر في استبداله، بل يريد منه الاستمرار مع فريقه في السنوات المقبلة، والمدرب أرنولد ابتسم ورحب بالأمر، وأبلغ يونس محمود بأنه يحتاج إلى فترة طويلة لتطوير الجيل الحالي في المنتخب العراقي، بحسب "winwin".وأبدى يونس محمود سعادته تجاه طلب غراهام أرنولد، وأبلغه بأن الاتحاد العراقي يرغب أساسا في منحه المساحة والوقت لكي يتمكن من تطبيق أفكاره في السنوات المقبلة، خصوصا أن الهدف الآن هو التأهل إلى كأس العالم 2030، وبالتالي يجب وضع خطة إستراتيجية لتحقيق هذا الهدف في السنوات المقبلة.ويقضي غراهام أرنولد حاليا عطلة عائلية في كندا، ومن المؤمل أن يصل إلى بعد أقل من أسبوعين، لعقد جلسة مع رئيس يونس محمود، ومناقشة العقد الجديد مع أسود الرافدين، خصوصا أن الطرفين قطعا شوطا كبيرا في مفاوضات التجديد.