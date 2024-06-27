توريس يحسم جدل رحيله عن مع برشلونة

وشارك توريس مع برشلونة في الموسم المنقضي في 42 مباراة نجح خلالها في تسجيل 11 هدفًا وصناعة 4 آخرين.وقال توريس في تصريحات صحافية عن مستقبله وارتباط اسمه بالانتقال لنيوكاسل: "سأبقى في برشلونة الموسم المقبل، الأمر لا يتعلق فقط برغبتي في البقاء هناك، ولكني سأبقى بالفعل".يذكر أن توريس يتواجد رفقة المنتخب الإسباني المشارك في منافسات يورو 2024 المقام في ألمانيا، وشارك في 3 مباريات في البطولة، ونجح في تسجيل هدف وحيد في شباك ألبانيا.وتستعد إسبانيا لمواجهة جورجيا يوم الأحد المقبل بمدينة كولن، في ثمن نهائي يورو 2024.