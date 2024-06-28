الاتحاد الاسيوي يغرم رونالدو ومدرب النصر السعودي

وكان النصر قد ودع منافسات البطولة القارية، بالهزيمة على يد العين (المتوج باللقب في النهاية) بركلات الترجيح (1-3)، عقب التعادل في مجموع المباراتين (4-4).ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية، فإن الاتحاد الآسيوي قرر تغريم كاسترو 7 آلاف دولار، بسبب الانخراط في اشتباك، بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة الذهاب.كما تم تغريم النصر 7 آلاف و500 دولار نتيجة الاشتباك، ومعاقبة رونالدو أيضا بغرامة قدرها 15 ألف دولار، بسبب إظهار علامة تجارية خاصة به، في المؤتمر الصحفي لمباراة الإياب.وكان النصر قد خسر ذهابا في الإمارات (1-0)، قبل أن ينتصر إيابا على أرضه (4-3)، لكن ركلات الترجيح ابتسمت للعين في النهاية.