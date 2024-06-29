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مواجهتان ناريتان فى ثمن نهائي "يورو 2024".. ليلة كروية بامتياز
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السومرية نيوز – رياضة
تنطلق اليوم منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” والتي ستشهد عدداً من المواجهات النارية، تبدأ عندما يلتقي منتخبا إيطاليا مع سويسرا، وكذلك منتخبا ألمانيا والدنمارك.
ويبدأ المنتخب الإيطالي حامل اللقب مشوار الأدوار الإقصائية أمام سويسرا في رحلة الحفاظ على لقبه، بالإضافة إلى تأكيد عودته الى مستواه المعهود بعد أداء مذبذب في دور المجموعات.
بينما يسعى المنتخب الألماني للاستفادة من أرضه وجماهيره لتخطي عقبة المنتخب الدنماركي، وذلك عندما يتواجهان فى العاشرة مساء اليوم السبت.
وتأهل 16 منتخبًا من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا إلي الدور ثمن النهائي، وهم ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا، النمسا، فرنسا وهولندا، رومانيا، بلجيكا وسلوفاكيا، البرتغال، تركيا وجورجيا.
مواعيد مباريات كأس أمم أوروبا 2024 مساء اليوم السبت والقنوات الناقلة
سويسرا – ايطاليا – 07:00 مساءً – bein sports max 1
ألمانيا – الدانمارك – 10:00 مساءً – bein sports max 2
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