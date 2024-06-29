مواجهتان ناريتان فى ثمن نهائي "يورو 2024".. ليلة كروية بامتياز

ويبدأ المنتخب الإيطالي حامل اللقب مشوار الأدوار الإقصائية أمام سويسرا في رحلة الحفاظ على لقبه، بالإضافة إلى تأكيد عودته الى مستواه المعهود بعد أداء مذبذب في دور المجموعات.بينما يسعى المنتخب الألماني للاستفادة من أرضه وجماهيره لتخطي عقبة المنتخب الدنماركي، وذلك عندما يتواجهان فى العاشرة مساء اليوم السبت.وتأهل 16 منتخبًا من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا إلي الدور ثمن النهائي، وهم ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا، النمسا، فرنسا وهولندا، رومانيا، بلجيكا وسلوفاكيا، البرتغال، تركيا وجورجيا.مواعيد مباريات كأس أمم أوروبا 2024 مساء اليوم السبت والقنوات الناقلةسويسرا – ايطاليا – 07:00 مساءً – bein sports max 1ألمانيا – الدانمارك – 10:00 مساءً – bein sports max 2