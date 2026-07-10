مدرب المغرب يخرج عن صمته ويعلق على هدف مبابي

وتطرق وهبي إلى الجدل الذي صاحب الهدف الأول للمنتخب الفرنسي، والذي سجله في الدقيقة 60، بعد لقطة أثارت التساؤلات بسبب وجود اشتباه بلمسة يد على في بداية الهجمة.وقال مدرب عقب المباراة: "الهدف جاء من لقطة مشتركة، بعض اللاعبين توقفوا لأنهم رأوا لمسة يد، وكانت هناك لمسة بالفعل، لكنني لا أعلم إن كان يجب احتسابها أم لا، لست متأكدا، بعد ذلك جاءت لحظة فردية من مبابي وسجل منها".وعن مجريات اللقاء، اعترف وهبي بصعوبة مواجهة منتخب بحجم ، قائلا إن فريقه عانى خلال الشوط الأول، خاصة مع تألق الحارس الذي تصدى لركلة جزاء، لكنه أكد أن المنتخب ظهر بصورة أفضل في الشوط الثاني وكان أكثر هدوءاً وثقة عند الاستحواذ على الكرة.وأضاف: "في مرحلة معينة كنا أفضل بكثير، ورأينا اللاعبين يدخلون الشوط الثاني بشكل قوي، لكن في النهاية كان الأمر صعبا".وأكد وهبي أن الخروج من البطولة يمثل خيبة أمل كبيرة للمنتخب المغربي، قائلا: "نحن محبطون للغاية لأننا كنا نريد المزيد، لكن علينا تقبل الأمر. سنواصل العمل ولن نتوقف هنا".‎وشدد المدرب المغربي على أن مستقبل المنتخب يحمل الكثير من الإيجابيات بفضل وجود مجموعة من اللاعبين الشباب، مضيفا: "لدينا مخزون كبير من المواهب، وإذا واصلنا العمل بهذا الشكل فسيكون المستقبل جميلا. خسرنا أمام فريق جيد، لكننا قدمنا كل ما لدينا من أجل الفوز".