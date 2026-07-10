Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا تعبر المغرب وتتأهل لنصف نهائي كأس العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مدرب المغرب يخرج عن صمته ويعلق على هدف مبابي

كأس العالم 2026

2026-07-10 | 05:28
مدرب المغرب يخرج عن صمته ويعلق على هدف مبابي
219 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

عبر مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي، عن إحباطه عقب الخروج من كأس العالم 2026 أمام فرنسا في الدور ربع النهائي، مشيراً في الوقت ذاته إلى فخره بما قدمه لاعبوه وإيمانه بمستقبل الفريق.


وتطرق وهبي إلى الجدل الذي صاحب الهدف الأول للمنتخب الفرنسي، والذي سجله كيليان مبابي في الدقيقة 60، بعد لقطة أثارت التساؤلات بسبب وجود اشتباه بلمسة يد على أدريان رابيو في بداية الهجمة.

وقال مدرب المغرب عقب المباراة: "الهدف جاء من لقطة مشتركة، بعض اللاعبين توقفوا لأنهم رأوا لمسة يد، وكانت هناك لمسة بالفعل، لكنني لا أعلم إن كان يجب احتسابها أم لا، لست متأكدا، بعد ذلك جاءت لحظة فردية من مبابي وسجل منها".

وعن مجريات اللقاء، اعترف وهبي بصعوبة مواجهة منتخب بحجم فرنسا، قائلا إن فريقه عانى خلال الشوط الأول، خاصة مع تألق الحارس ياسين بونو الذي تصدى لركلة جزاء، لكنه أكد أن المنتخب المغربي ظهر بصورة أفضل في الشوط الثاني وكان أكثر هدوءاً وثقة عند الاستحواذ على الكرة.

وأضاف: "في مرحلة معينة كنا أفضل بكثير، ورأينا اللاعبين يدخلون الشوط الثاني بشكل قوي، لكن في النهاية كان الأمر صعبا".

وأكد وهبي أن الخروج من البطولة يمثل خيبة أمل كبيرة للمنتخب المغربي، قائلا: "نحن محبطون للغاية لأننا كنا نريد المزيد، لكن علينا تقبل الأمر. سنواصل العمل ولن نتوقف هنا".

‎وشدد المدرب المغربي على أن مستقبل المنتخب يحمل الكثير من الإيجابيات بفضل وجود مجموعة من اللاعبين الشباب، مضيفا: "لدينا مخزون كبير من المواهب، وإذا واصلنا العمل بهذا الشكل فسيكون المستقبل جميلا. خسرنا أمام فريق جيد، لكننا قدمنا كل ما لدينا من أجل الفوز".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
مباراة اليوم للمونديال.. إسبانيا وبلجيكا في معركة تكتيكية
03:58 | 2026-07-10
جدل تحكيمي.. هل سبق هدف مبابي في مرمى المغرب لمسة يد؟
02:02 | 2026-07-10
فرنسا تعبر المغرب وتتأهل لنصف نهائي كأس العالم
17:58 | 2026-07-09
"الفيفا" يدخل إجراء تقنيا جديدا على "الفار"
16:26 | 2026-07-09
التشكيلة الأساسية لمواجهة المغرب وفرنسا في المونديال
15:05 | 2026-07-09
في باريس.. إجراءات أمنية غير مسبوقة قبل مباراة فرنسا والمغرب
14:02 | 2026-07-09
البنك المركزي يوضح بشأن تخفيض حصة المسافرين من الدولار
31.85%
07:50 | 2026-07-08
البنك المركزي يوضح بشأن تخفيض حصة المسافرين من الدولار
07:50 | 2026-07-08
ما حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026؟
26.08%
08:07 | 2026-07-08
ما حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026؟
08:07 | 2026-07-08
الأسعار تتغير.. الدولار يرتفع مجددا امام الدينار
13.59%
09:48 | 2026-07-08
الأسعار تتغير.. الدولار يرتفع مجددا امام الدينار
09:48 | 2026-07-08
بعد الانخفاض.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
10.37%
03:43 | 2026-07-09
بعد الانخفاض.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
03:43 | 2026-07-09
بعد شكوى مصر.. تطور في قضية حكم مباراة الأرجنتين
9.49%
03:48 | 2026-07-09
بعد شكوى مصر.. تطور في قضية حكم مباراة الأرجنتين
03:48 | 2026-07-09
لجنة المحتوى الهابط تتخذ إجراءات قانونية بحق المدعو جاسم العوادي
8.61%
05:34 | 2026-07-09
لجنة المحتوى الهابط تتخذ إجراءات قانونية بحق المدعو جاسم العوادي
05:34 | 2026-07-09
المزيد
المغرب
المغرب
النرويج
النرويج
منتخب آخر
منتخب آخر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

هكذا يتعامل خفر السواحل الكويتي مع الصيادين العراقيين (فيديو)
Play
هكذا يتعامل خفر السواحل الكويتي مع الصيادين العراقيين (فيديو)
03:20 | 2026-07-10
شاهد القصف الأميركي على محيط مطار إيرانشهر جنوب شرق إيران (فيديو)
Play
شاهد القصف الأميركي على محيط مطار إيرانشهر جنوب شرق إيران (فيديو)
10:15 | 2026-07-09
مواطنون يشتكون من الطوابير الطويلة أمام مستشفى الكاظمية للحصول على "باص" الدخول (فيديو)
Play
مواطنون يشتكون من الطوابير الطويلة أمام مستشفى الكاظمية للحصول على "باص" الدخول (فيديو)
09:38 | 2026-07-09
الإعمار والتنمية تدعو البرلمان لإدراج قانون "الرقابة الداخلية" على جدول أعماله
Play
الإعمار والتنمية تدعو البرلمان لإدراج قانون "الرقابة الداخلية" على جدول أعماله
07:27 | 2026-07-09
إعلام إيراني: إطلاق موجة صاروخية نحو القواعد الامريكية في الكويت والأردن (فيديو)
Play
إعلام إيراني: إطلاق موجة صاروخية نحو القواعد الامريكية في الكويت والأردن (فيديو)
07:07 | 2026-07-09
العراق يودّع نعش السيد الخامنئي بعد مراسم تشييع رسمية وشعبية
Play
العراق يودّع نعش السيد الخامنئي بعد مراسم تشييع رسمية وشعبية
05:49 | 2026-07-09
في حفرة لتصريف المياه.. القضاء ينشر صوراً لمكان إخفاء أموال في قضية الجميلي
Play
في حفرة لتصريف المياه.. القضاء ينشر صوراً لمكان إخفاء أموال في قضية الجميلي
04:49 | 2026-07-09
جثمان السيد خامنئي يصل الى وسط كربلاء
Play
جثمان السيد خامنئي يصل الى وسط كربلاء
15:05 | 2026-07-08
سارقوا الحقائب ببغداد في قبضة القوات الأمنية (فيديو)
Play
سارقوا الحقائب ببغداد في قبضة القوات الأمنية (فيديو)
12:42 | 2026-07-08
تزامنا مع تشييع جثمانه.. إيران تنشر مشاهد لأول مرة لمقر السيد الخامنئي بعد القصف
Play
تزامنا مع تشييع جثمانه.. إيران تنشر مشاهد لأول مرة لمقر السيد الخامنئي بعد القصف
11:32 | 2026-07-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.