"الفيفا" يدخل إجراء تقنيا جديدا على "الفار"

ووفقا لما أوردته صحيفة " " ، فقد وضع " " خطة طوارئ غير مسبوقة تحسبا لأية أعطال فنية قد تؤثر على الاتصال بين ملعب المباراة وغرفة عمليات تقنية الفيديو الرئيسية الموجودة في مدينة دالاس الأمريكية.وبحسب الصحيفة، قرر أن يتمركز كل من حكم الفيديو المساعد "الفار" وحكم الفيديو المساعد الاحتياطي داخل ملعب حيث تقام المباراة، كإجراء احترازي يضمن استمرار مراجعة الحالات التحكيمية في حال حدوث أي خلل تقني أو انقطاع في الاتصال بغرفة "الفار" المركزية.وأضافت الصحيفة أن الحكمين سيكونان جاهزين لتولي مهام مراجعة اللقطات التحكيمية مباشرة من الملعب إذا تعذر التواصل مع الرئيسية، بما يضمن عدم تأثر سير المباراة أو حرمان الحكام من الاستعانة بتقنية الفيديو خلال المواجهة.وسيتم تطبيق هذا الإجراء للمرة الأولى في النسخة الحالية من ، على عكس ما كان متبعا في المباريات السابقة أثناء البطولة ذاتها.واعتمد "الفيفا" في بداية البطولة نظاما مركزيا، إذ يتواجد حكام الفيديو في مركز البث الدولي "آي بي سي" (IBC) في مدينة دالاس بولاية الأمريكية، وليس داخل الملاعب التي تستضيف المباريات.ويتلقى حكام "الفار" الصور واللقطات مباشرة من جميع الملاعب التي استضافت المباريات سواء في أو أو كندا.ويسعى "الفيفا" من خلال قراره الجديد بوجود الحكام في الملاعب التي تستضيف المباريات، إلى ضمان سير العمل بتقنية الفيديو بشكل سليم طوال 90 أو 120 دقيقة إذا امتدت المباراة لشوطين إضافيين.وبحسب لوائح ، فإنه لا يمكن إيقاف أي مباراة بسبب عطل فني في تقنية الفيديو المساعد، وعليه يريد "الفيفا" تفادي وقوع أي مشكلة محتملة بإيفاده الحكام إلى ملاعب المباريات.